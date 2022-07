Tempio del donatore di Valdobbiadene: inaugurata la mostra "All of me" dedicata al volontariato in Veneto

Questa mattina, al Centro Gomiero-Tempio Internazionale del Donatore a Pianezze di Valdobbiadene (TV) l’inaugurazione della mostra “ALL OF ME” che racconta attraverso fotografie e testimonianze il ruolo imprescindibile del mondo del volontariato, ed in particolare l’importanza della donazione di sangue, emocomponenti, organi, tessuti e cellule per contribuire al benessere e alla salute della nostra comunità.

Tra i presenti al taglio del nastro: il sindaco di Valdobbiadene Luciano Fregonese, la presidente della Quinta Commissione del Consiglio Regionale Sonia Brescacin, la presidente della Conferenza dei sindaci dell’Ulss 2 Paola Roma, nonché il vicepresidente vicario di Avis Nazionale con delega al Terzo Settore e al Servizio civile Fausto Aguzzoni con Vanda Pradal presidente di Avis Regionale del Veneto e 3 testimonial del progetto: Barbara Perpenti, Alice Zampieron e Anna Bassani.

L’iniziativa, che oggi viene celebrata con la mostra, rappresenta il momento conclusivo di un progetto più ampio, avviato lo scorso dicembre attraverso la campagna social “Con tutto me stesso-ALL OF ME” per la promozione del dono (visibile a questo link: https://www.facebook.com/Allofmedonors). Quest’ultima ha raggiunto un numero considerevole di persone. I 100 contenuti pubblicati per parlare dei 15 testimonial del dono (ingaggiati in qualità di donatori, riceventi e volontari) di “Con tutto me stesso - ALL OF ME” sono stati visti più di 4 milioni di volte generando oltre 112.000 interazioni (mi piace, commenti e condivisioni). Oltre 2.000 persone seguono costantemente la pagina Facebook.

Il percorso espositivo, visibile fino al 31 agosto, è costituito da venti pannelli che illustrano il progetto “ALL OF ME” regalando le storie dei 15 testimonial, un approfondimento sulle associazioni proponenti e sui numeri del volontariato nella nostra Regione. Il risultato è un racconto per testi e immagini che amplifica la portata dell’iniziativa e contemporaneamente offre un’occasione per ritrovare le relazioni e il contatto diretto, che la pandemia ha per molto tempo limitato. Tutti i materiali della mostra saranno raccolti in un libretto esplicativo sulla donazione che sarà consegnato agli studenti delle scuole superiori.

Nella sua interezza il progetto “Con tutto me stesso - ALL OF ME” ha per ente capofila l’Avis Regionale del Veneto, insieme ai partner ADMO Veneto, AIDO Veneto, FIDAS Veneto, ODV Tempio Internazionale del Donatore, AVEC Associazione Veneta per l’Emofilia e le Coagulopatie, A.P.E. “AVIS per il Progresso Ematologico”, A.V.L.T. Associazione Veneta per la Lotta alla Talassemia. È finanziato da Regione Veneto con le risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. È stato realizzato grazie alla collaborazione di: ULSS 2, ULSS4, ULSS6, ULSS7, ULSS8, ULSS9, Federsanità Veneto, LAGEV (Libera Associazione Genitori ed Emofilici del Veneto “Antonio Vallante”) e Proloco Valdobbiadene.

Durante l’inaugurazione della mostra sono stati premiati anche i tre vincitori del concorso avviato nell’ambito del progetto e aperto a tutte le no-profit del Veneto. In tutto 26 associazioni finaliste: 11 impegnate nel campo della donazione, 6 nell’ambito minori e famiglie, 4 nell’integrazione di soggetti svantaggiati, 3 nella disabilità e 2 nello sport dilettantistico. A raggiungere il maggior numero di like:

- Associazione Calcio Contea (TV), 209 voti (settore sport dilettantistico)

- Avis Comunale Soave (VR), 128 voti (settore donazione)

- Enpa Sezione Treviso, 109 voti (settore protezione animali)

Vincono una consulenza di un esperto di comunicazione per il video storytelling e alla prima classificata vanno inoltre 1.000 euro in attrezzature e materiali per portare avanti la sua attività.

«Il progetto Con tutto me stesso-ALL OF ME ha centrato l’obiettivo prefissato, andando a rafforzare la sensibilità e l’attenzione delle nostre comunità verso il dono in tutte le sue declinazioni, ponendo l’accento sul valore individuale e collettivo della solidarietà, sulla capacità del singolo di fare qualcosa per gli altri e sulla necessità di avere un Terzo Settore coeso e attento alle necessità che emergono da questo nostro presente. Un doveroso ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile la buona riuscita della campagna, a cominciare dalle associazioni partner, con il supporto della Regione Veneto e il sostegno delle aziende sanitarie locali. Questa mostra, che vuole essere il momento conclusivo di Con tutto me stesso-ALL OF ME, rende omaggio al mondo del volontariato del nostro territorio, quale patrimonio inestimabile capace di mettere a fattore comune attenzione verso il prossimo e gesti concreti» sottolinea Vanda Pradal, presidente dell’Avis Regionale del Veneto.

«Un plauso alla campagna Con tutto me stesso-ALL OF ME che corona questi mesi di attività di promozione e sostegno della donazione con una mostra che racconta le comunità del dono del nostro territorio. Un tessuto attivo e vivace in cui l’attenzione verso il prossimo e la capacità di mostrarsi generosi rappresentano la linfa vitale per il benessere delle nostre comunità. L’esposizione del progetto al Tempio Internazionale del Donatore di Valdobbiadene valorizza tutto il potenziale espresso dalle associazioni del Terzo Settore e la loro capacità di mettere insieme la solidarietà, dialogando con le Istituzioni e gli Enti territoriali per fornire risposte concrete e necessarie. Poter ammirare attraverso la mostra i volti e le testimonianze di chi ha fatto o ricevuto il dono nelle sue molteplici espressioni, rappresenta un’opportunità per ringraziare i donatori e per continuare a sensibilizzare alla donazione. Un’occasione per accrescere la cultura del dono che la Regione Veneto ha fortemente voluto sostenere, finanziando il progetto Con tutto me stesso-ALL OF ME quale iniziativa di assoluto rilievo». evidenzia Manuela Lanzarin, Assessore regionale alla Sanità e al Sociale.