Tornano le Avisiadi: «Due giorni di sport, formazione e informazione»

Dopo il successo di Avis Live Music a Riese Pio X Avis Treviso ha presentato martedì 2 luglio la seconda edizione delle Avisiadi, manifestazione sportiva promossa da Avis e Admo in programma a Jesolo questo fine settimana, sabato 6 e domenica 7 luglio.

Alle Aviasiadi parteciperanno 120 giovani provenienti da tutte le province del Veneto, ma anche dal Trentino e dall’Emilia Romagna. Hanno tra i 18 e i 35 anni, e una cinquantina di loro partecipa per la prima volta. Durante la due giorni, i partecipanti potranno mettere alla prova le proprie abilità attraverso attività e competizioni sportive, ricevendo allo stesso tempo formazione e informazioni preziose su temi legati al dono e all’impegno civico. Non solo, le Avisiadi saranno occasione importante di incontro, confronto e crescita comune, di collaborazione tra giovani, di stimolo allo spirito di squadra e allo scambio di idee ed esperienze. Valori che sono alla base del volontariato e sui quali molto sta puntando anche Avis nazionale.

I commenti

Come spiegato da Mattia Peron, referente del Gruppo Giovani Avis Veneto: «Le Avisiadi sono una manifestazione sportiva, di formazione e informazione insieme. Si parte sabato 6 luglio con sfide e tornei in diverse discipline sportive al Villaggio Marzotto di Jesolo, per proseguire domenica mattina con “AvisiadiQuiz”, momento formativo incentrato su una sfida a quiz interattiva tra le squadre. Temi saranno la donazione di sangue, plasma e midollo osseo. Ospiti speciali i volontari dell’Admo che spiegheranno la tipizzazione e la donazione di cellule staminali emopoietiche, il campione Daniele Cassioli (videomessaggio) e Aghate Wakunga, malata di drepanocitosi, ricevente. Seguiranno le premiazioni, con punteggio finale del quiz sommato a quello delle sfide in campo». Le Avisiadi si svolgeranno al Villaggio Marzotto di Jesolo.

Novità di questa seconda edizione: «I giovani che lo vorranno, potranno sottoporsi alla tipizzazione salivare - spiega la coordinatrice giovani di Admo Veneto Alice Zampieron - Molto più veloce di quello tradizionale, il salivare verrà proposto dopo il momento formativo e informativo sull’argomento, dando a tutti i ragazzi tra i 18 e i 35 anni la possibilità di entrare di fatto nel Registro dei potenziali donatori di midollo osseo. Ringraziamo Avis Veneto di questa opportunità, che ci permette di informare, rafforzare la collaborazione e incrementare il numero di giovani donatori sia per l’una che per l’altra associazione. Io ho avuto bisogno di sangue e di un trapianto, i donatori di sangue e un donatore di cellule staminali emopoiteiche mi hanno salvato». Lo stesso referente Avis Mattia Peron si è iscritto ad Admo durante un evento Avis. Intervenendo alla conferenza stampa in collegamento da Milano, il presidente di Avis nazionale dott. Gianpietro Briola ha sottolineato il ruolo fondamentale dei giovani che sono il futuro, ma sono soprattutto il presente dell’associazione. «Abbiamo bisogno di sempre più giovani nel volontariato, che si impegnino oltre la donazione. Iniziative come le Avisiadi favoriscono la salute e sani stili di vita insiti nello sport, ma anche la collaborazione, il confronto, la capacità di fare squadra e di lavorare insieme».

Donare durante l’estate

Le Avisiadi vengono organizzate in un periodo, quello estivo, da sempre delicato quanto a raccolta sangue e plasma. Complici il gran caldo e le vacanze, in Veneto potrebbe verificarsi un calo di donazioni. «Per questo colgo l’occasione per invitare i già donatori e le donatrici a continuare a donare con costanza - conclude la presidente Pradal - e a donare prima di andare in ferie. La donazione periodica costante è fondamentale per assicurare scorte di sangue e plasma ai nostri ospedali, evitando emergenze. Per chi non lo è ancora, invece, l’invito è di approfittare proprio della stagione estiva e del periodo di minori impegni scolastici e/o lavorativi per diventare donatore Avis. Un modo per pensare al prossimo, agli ammalati, ma anche a se stessi, perché diventare donatore significa tenere sotto controllo la propria salute».