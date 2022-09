Avvicendamento al comando del 33esimo reggimento di Electronic Warfare

Si è svolta questa mattina, 2 settembre, nella caserma “Cadorin” di Treviso, alla presenza del Comandante della Brigata Informazioni Tattiche, Generale di Brigata Maurizio Fronda, la cerimonia di avvicendamento al comando del 33° reggimento EW (Electronic Warfare) tra il Colonnello Ettore Pontiroli e il parigrado Marco Bollici .

Dopo il passaggio della Bandiera di Guerra dell’unità al suo successore, che ha sancito il trasferimento della responsabilità del comando, il Colonnello Pontiroli ha espresso profonda gratitudine alle donne e agli uomini del reggimento per la professionalità, il costante impegno e la dedizione espressi, ricordando le molteplici attività svolte nei due anni di comando come, solo per citarne alcune, l’impiego del personale nelle Operazioni fuori dal territorio nazionale e la partecipazione come Comando di Raggruppamento “Veneto” nell’Operazione “Strade Sicure” nelle piazze di Treviso, Vicenza, Padova, Venezia e Verona.

A testimonianza del solido legame tra il reggimento e la città, hanno preso parte alla cerimonia numerose autorità civili e militari e le rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Reparto specialistico di Guerra Elettronica dell'Esercito Italiano, il 33° Reggimento è deputato al supporto delle Grandi Unità da combattimento nelle operazioni militari terrestri. In particolare, gli uomini e le donne del 33° hanno il compito di sorvegliare e sfruttare le comunicazioni e i segnali presenti nello spettro elettromagnetico (difesa e attacco elettronico), al fine di ottenere un vantaggio sul nemico, contribuendo ad incrementare il quadro informativo generale del Comandante (situational awareness) e la protezione delle Forze.