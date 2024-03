Tragedia in Madagascar, insegnante trevigiano muore annegato nell'oceano Indiano

Si svolgerà sabato prossimo, alle ore 10, presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria del Rovere a Treviso, il funerale di Alessio Eliyahu Pentivolpe, il 41enne docente e avvocato trevigiano morto lo scorso 23 febbraio in Madagascar dove si trovava in vacanza, annegato mentre si trovava nelle acque dell'oceano Indiano. La tragedia si è consumata nella città malgascia di Toamasina: quando alcuni turisti hanno lanciato l'allarme, vedendo il corpo senza vita dell'uomo galleggiare poco distante da riva, ormai non c'era più nulla da fare. Alessio Pentivolpe lascia una moglie (una donna di religione ebraica da cui si era separato) e tre figli che vivono negli Stati Uniti, la madre, Chiarastella Pavone, il padre Leonardo, medico molto noto con studio in viale Luzzatti, i fratelli Salvatore, anch'egli medico a Lodi, e Arianna che vive in città. Dopo la fine del matrimonio (durante il quale si era convertito all'ebraismo adottando il secondo nome Eliyahu) il 41enne aveva iniziato ad insegnare inglese in alcune scuole private di Treviso e ha continuato a dedicarsi ad una delle sue passioni, i viaggi appunto.