Avvocatura trevigiana in lutto, è scomparso Mario Battistella

E' morto alla fine di una lunga battaglia, combattuta con coraggio contro un male che non lascia scampo. Tutta l'avvocatura trevigiana piange la scomparsa di Mario Battistella, 61 anni, molto noto per la sua attività di civilista. Battistella, deceduto nella notte di mercoledì 23 novembre, lascia la moglie Sonia, la figlia Ludovica e il fratello Gianantonio.

Mario Battistella era socio fondatore dello studio legale Mognon&Partners di Via Roggia a Treviso. Si occupava in particolar modo di diritto societario e commerciale, seguendo tutte le problematiche connesse al funzionamento degli organi societari, alle governance e alla struttura delle società e prestava assistenza in tutte le situazioni che possono dar luogo a conflitti tra soci o coinvolgere la governance o sfociare in controversie o nella necessità di soluzioni negoziate.

Nella sua brillante carriera aveva seguito numerose operazioni di fusioni e acquisizioni societarie e trasferimenti di azienda, lavorando in team con gli altri associati dello studio. Spesso è stato nominato Arbitro o Presidente di Collegi Arbitrali ed è stato anche relatore in corsi di formazione e convegni specifici sul tema di diritto societario e commerciale. I funerali si terranno, lunedì 28 novembre, alle ore 15, al Duomo di Treviso.