Solo il 13% del bilancio dei Comuni trevigiani va per famiglie e giovani

«Le complessità della nostra società e i fenomeni emergenti di disagio giovanile e della baby gang non possono essere minimizzati e banalizzati in un mero quanto sterile rimpallo di responsabilità: famiglie, scuola, attori educativi e istituzioni facciano squadra per dare ai giovani strumenti di crescita e per trovare il loro ruolo del mondo e nel mondo del lavoro di domani. Questo è possibile solo attraverso sinergie e investimenti, mentre all’interno della voce “missione 12” dei bilanci dei nostri Comuni che destina le risorse pubbliche al sociale, gli interventi per famiglie e minori assorbono appena in media il 13% arrivando al massimo al 15%» mette in evidenza Vigilio Biscaro, segretario generale SPI CGIL di Treviso, commentando le esternazioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio e del sindaco di Treviso Mario Conte.

«Fa quasi commuovere la contraddizione di un centrodestra che guarda a difendere non si sa da cosa la famiglia tradizionale, non accogliendo i grandi cambiamenti sociali avvenuti negli ultimi decenni, ma non fa nulla per dare tutele e strumenti a sostegno delle famiglie, anche in merito alla crescita dei figli aiutando i genitori, nonché il mondo dell’istruzione e della formazione, stanziando sufficienti risorse in progetti che puntino a contenere il disagio che ragazzi e ragazze stanno vivendo ancora oggi in questa fase di post pandemia» attacca il vertice del Sindacato dei Pensionati della CGIL Trevigiana «Questo un triste quadro di mancata risposta ai bisogni delle nostre famiglie e di disinvestimento sul futuro dei giovani che, come evidenziano le stime sui bilanci dei Comuni della Marca, riguarda anche l’amministrazione del governo locale del territorio».