Violenza in città, in piazza Borsa tornano gli eventi. Ok agli operatori di strada

Per contrastare gli episodi di violenza in centro storico a Treviso torneranno gli eventi sportivi in piazza Borsa: lo scorso anno la sperimentazione, dopo l'ennesima rissa in città tra giovanissimi, aveva funzionato (ne era seguito un periodo di relativa tranquillità) e Ca' Sugana sta preparando un nuovo programma di appuntamenti che andrà a caratterizzare la primavera in quel quadrante della città. «Piazza Borsa è stata interessata durante l'inverno dall'installazione della pista di pattinaggio, ora anche con il vicesindaco Manera continueremo, come abbiamo fatto nella stagione scorsa, la programmazione con la programmazione degli eventi sportivi in quella piazza dove daremo spazio alle società sportive per illustrare le loro attività» ha spiegato ieri il sindaco Mario Conte rispondendo indirettamente alle critiche dell'opposizione «la piazza è sempre occupata da eventi: adesso siamo tutti reduci dal periodo natalizio, quindi serve anche un pò di riposo alla piazza e ai residenti. Ovviamente questo non significa che tolta l'attrazione dobbiamo lascia campo libero ad altri tipi di comportamenti. Ho letto il rapporto della Questura di Treviso e mi sembra tutto abbastanza ridimensionato tant'è che qualcuno è riusvito a confondere anche l'aggressione nei confronti di una signora caduta per terra quando in realtà questi ragazzini sono stati i primi a socorrerla. Vero che bisogna prestare attenzione, vero che questi ragazzini sono a volta irrispettosi e maleducati nei comportamenti ma è altrettanto vero che dobbiamo ricondurre tutto alla verità». Il Comune continua a dialogare anche con le attività di quel quadrante della città: di recente il Pam ha contingentato gli ingressi nel proprio market di via Fiumicelli con guardie giurate. «Se mettiamo cinque pattuglia in piazza Borsa ci chiamano per chiederci cos'è successo, quindi la percezione di sicurezza viene alterata, se non le mettiamo la percezione viene alterata. Bisogna essere equilibrati nell'affrontare queste vicende».

Possibile l'impiego degli operatori di strada da accompagnare in un percorso educativo? «Si, ci mancherebbe ma qui stiamo parlando di un tema che è molto più profondo, dobbiamo quasi entrare nelle dinamiche famigliari» replica il primo cittadino «è evidente che qusti ragazzi costudiscono dentro di loro un vuoto famigliare importante». C'è poi l'idea di coinvolgere nel progetto anche i Comuni vicini: dalle identificazioni delle forze dell'ordine i giovani che provengono da fuori Comune e talvolta da fuori provincia sono il 90%. «Serve l'aiuto da parte di tutto ma non possiamo impedire ai ragazzi di venire a Treviso a far festa, anzi io li invito purchè siano rispettosi» chiosa il sindaco.

«Ormai è un problema sociale che riguarda non solo Treviso ma anche realtà minori, come Oderzo, Castelfranco ma abbiamo visto anche Padova» così è invece intervenuto ieri sul tema il presidente della Camera di commercio, Mario Pozza, toccato nel vivo dal tema in quanto aggredito nel luglio 2023 dai bulli «Io credo sia un problema di cultura che va affrontato all'interno delle famiglie. C'è un'arroganza di questi ragazzi e di queste ragazze nei confronti delle istituzioni che veramente lascia sbalorditi. Questi genitori come educano questi ragazzi: ho visto i ragazzi imprecare contro le forze dell'ordine, senza fargli niente. Ai mie tempi mai mi sarei comportato così davanti ad una divisa o un'istituzione. Al giorno d'oggi è tutto permesso, quindi si sta degenerando, qual'è il comportamento che arriva purtroppo ai fatti che si notano e si vedono tutti i giorni sui mezzi d'informazione. Qui bisogna davvero ripensare al rapporto tra figli e genitori. Che valori si danno all'interno della famiglia? Non si può sempre dare colpa alla società o alle istituzioni».