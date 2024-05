Colpi delle baby gang in aumento, Conte: «Importante denunciare sempre»

A giugno, terminati gli incontri con i consoli e i rappresentanti delle principali comunità straniere della città, parte ufficialmente il tavolo per l'integrazione, un progetto fortemente voluto dal sindaco di Treviso, Mario Conte, e che dovrà affrontare anche il tema della violenza giovanile che dall'inizio dell'anno ha portato i carabinieri a denunciare ben 21 giovanissimi, tra cui cinque nell'operazione conclusa ieri, 28 maggio, che ha portato ad identificare gli autori di due rapine avvenute nelle scorse settimane in centro. Da via Cornarotta è stato lanciato un segnale d'allarme molto chiaro: episodi di violenza e provvedimenti di polizia giudiziaria per questi fatti sono in preoccupante aumento e nell'inverno scorso hanno visto un picco mai visto prima.

«L'importante è denunciare sempre gli episodi, gravi o meno gravi che avvengono in città: io lo dico sempre ai cittadini quando mi segnalano situazioni puntuali e a volte un pò sfiduciati mi dicono che è inutile. E' importante denunciare per dare strumenti alle forze dell'ordine di poter poi intervenire e individuare i responsabili, maggiorenni o minorenni poco importa. Nella città di Treviso ci si comporta bene e certi comportamenti non sono in alcun modo accettati o giustificati e quindi questi minori che si sono resi protagonisti di episodi di rapine, violenze o minacce, ora dovranno rispondere dei loro comportamenti davanti ad un giudice e spero lo facciano anche i loro genitori assumendosi le loro responsabilità di questi comportamenti» ha detto oggi il sindaco Mario Conte che sull'aumento di episodi di violenza giovanile in città ha aggiunto «E' un fattore che non riguarda la città di Treviso ma tutto il Paese, il disagio giovanile che si manifesta attraverso questi comportamenti purtroppo è un tema che va affrontato con grande sensibilità, attenzione e responsabilit, mettendo in campo progetti di ogni tipo, sociale, sportivo e culturale, attraverso l'associazionismo, il volontariato e anche il servizio civile che adesso dovranno rispondere di questi comportamenti e saranno condannati ad una pena. Spero che accanto alla pena ci sia anche, l'obbligo di partecipare all'attività sociale mettendosi a disposizione delle persone che sono maggiormente in difficoltà per capire cosa significa solidarietà, per capire cosa significa fratellanza, per capire i veri valori della vita».