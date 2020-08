Banchi monoposto in distribuzione negli istituti superiori della provincia

Sono già in distribuzione i banchi monoposto 50x70 per le scuole secondarie superiori ordinati dalla Provincia di Treviso, circa 1.500 in totale. I banchi fanno parte di un ordine effettuato già a gennaio dalla Provincia, prima dell’emergenza coronavirus, in base al monitoraggio dell’aumento di studenti nel computo del dimensionamento scolastico per gli istituti secondari, in carico all’Ente Provinciale, che vede per il 2020 ben 39.612 iscritti nella Marca Trevigiana. I banchi sono già stati distribuiti in 22 scuole, mentre altre 9 sono quelle in programma nei prossimi giorni.

La Provincia di Treviso aveva indetto già questa primavera, durante il lockdown, la gara per l’affidamento delle nuove dotazioni. I banchi e gli altri arredi non fanno parte della partita del Commissario, i quali dovrebbero invece giungere nei prossimi giorni. Provincia e all’Ufficio Scolastico Provinciale sono in attesa della comunicazione ufficiale.