Bando Erp del Comune di Treviso: 649 le domande protocollate

Sono 649 le domande protocollate da ATER Treviso per quanto riguarda il Bando di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Treviso. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della provincia di Treviso ha infatti supportato l’Amministrazione Comunale nella gestione del bando: oltre 570 gli appuntamenti fissati, 5 gli sportelli messi a disposizione e sempre attivi nelle ultime due settimane, 74 sono invece le domande pervenute tramite SPID ancora in fase di completamento (altre 6 erano in attesa di completamento e sono invece state poi ritirate) per un totale di 723 domande ricevute. Gli uffici di ATER Treviso hanno gestito una mole di oltre 1.000 mail e 1.000 telefonate di informazione. Ora il Comune di Treviso ha prorogato il bando che gestirà in autonomia fino al 16 marzo, tutte le informazioni qui: www.comune.treviso.it/myportal/C_L407/dettaglio/contenuto/bando-erp-2023

«Abbiamo supportato il Comune di Treviso mettendo a disposizione i nostri uffici e tutto è filato liscio – spiegano il presidente di ATER Treviso, Mauro Dal Zilio, e la vicepresidente di ATER Treviso, Marina Bonotto – Con l’obiettivo di sostenere l’accesso alla casa a chi ne ha bisogno».