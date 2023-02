Rinnovo vetrine, dehors e aperture negozi sfitti: nuovo bando da 54mila euro

Cinquantaquattromila euro per il rinnovamento di vetrine e dehors e l’apertura di attività negli immobili sfitti. Torna il Bando Rilancio Treviso, rivolto a sostenere le spese delle attività economiche esistenti che intendono rinnovare le vetrine o acquisto delle attrezzature dei plateatici e per l'apertura di nuove unità locali che utilizzino negozi sfitti da più di tre mesi. Il bando prevede l'assegnazione di contributi fino ad un massimo di 10.000 euro per aperture nuove attività l'assegnazione di contributi fino ad un massimo di 3.000 euro per lavori o acquisti per il rinnovo delle vetrine o l’acquisto di attrezzature per dehors. Potranno presentare domanda di contributo per il Bando Rilancio 2023 solo ditte che non hanno usufruito in passato di un analogo contributo. I soggetti assegnatari dovranno presentare idonea documentazione di rendicontazione entro 60 giorni dalla comunicazione di assegnazione del contributo.

«Sulla scorta degli ottimi risultati dei bandi precedenti abbiamo deciso di riproporre il Bando Rilancio, divenuto oramai una iniziativa strutturale», spiega il vicesindaco Andrea De Checchi. «A partire dal 2019 il Bando ha permesso di aiutare 43 imprese ad aprire nuove attività più altre sei aziende per il rinnovo delle vetrine e per la sostituzione delle attrezzature idonee. Un aiuto concreto per sostenere l’attività imprenditoriale nel territorio, abbellire la città e incentivarne l’appeal turistico. E’ fondamentale promuovere iniziative che consentano di raggiungere diversi obiettivi attraverso un unico provvedimento massimizzando così le risorse economiche ed efficientando la spesa pubblica». Il bando è stato pubblicato nel sito web del Comune di Treviso. Per informazioni è possibile inviare una mail a protocollo@comune.treviso.it o chiamare il numero 0422-658508.