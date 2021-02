Assembramenti e rifiuti, alcolici vietati ad un bar per un mese

Il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha firmato questa mattina un’ordinanza che vieta per trenta giorni la vendita di alcolici ad un bar di viale Nino Bixio. Il provvedimento è volto a far cessare comportamenti e situazioni di degrado che negli ultimi tempi avevano fatto scattare numerosi controlli da parte della polizia locale di Treviso davanti al pubblico esercizio.

«Nelle ultime settimane abbiamo ricevute molte segnalazioni per assembramenti e per notevoli quantità di bottiglie e lattine di alcolici lasciate a pochi metri dal locale -afferma il comandante della Polizia Locale Andrea Gallo- Gli assembramenti sono stati puntualmente sanzionati tant’è che si può contare una decina di verbali a carico di varie persone. Inoltre, un cittadino è stato sanzionato per manifesta ubriachezza in pieno pomeriggio. La situazione necessitava di un provvedimento forte e drastico che vuole riportare la zona nella normalità, senza persone che si ubriacano, disturbano e spesso e volentieri lasciano il suolo pubblico pieno di bottiglie vuote».

L’ordinanza, notificata oggi a carico del titolare del bar, prevede il divieto di vendere alcolici e superalcolici fino al 4 marzo 2021 con sanzioni di natura penale in caso di violazione e la possibilità di chiusura dell’attività.