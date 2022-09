Treviso Basket, città in festa per il decennale della squadra

Lunedì 26 settembre grande appuntamento per i tifosi e appassionati del basket trevigiano che potranno godersi una serata nel cuore della città tutta dedicata ai 10 anni di vita di Treviso Basket e a presentare alla città la nuova squadra di coach Marcelo Nicola. Ma non solo, la cerimonia verrà preceduta dalla presentazione anche di tutta la grande famiglia del basket targato TVB, con la presenza di tutte le squadre giovanili di Treviso Basket a partire dal Minibasket fino all'Under 19, delle squadre della Solid World Pall. Treviso dall'Under 12 all'Under 17, della PDM Treviso che gioca in Serie A basket in carrozzina e dei Baskettosi Treviso squadra di basket integrato. Ci saranno a colorare l'evento anche le "Puppets", accademia di danza hip hop.

La manifestazione, che verrà impreziosita dall'animazione sul palco del prestigioso staff di Radio Company media partner di TVB, inizierà con una prima parte dedicata alle giovanili, con le squadre di Treviso Basket e Solid World che dai piccoli mini cestisti fino ai più grandi sfileranno dalle 18.45 in centro città nel percorso del Calmaggiore dal Duomo a Piazza dei Signori. Tutte le squadre verranno presentate una ad una sul palco allestito in Piazza Aldo Moro (adiacente a piazza dei Signori). Attorno alle 20 sarà il turno della presentazione di due realtà importanti che uniscono basket e sociale come la PDM e i Baskettosi, ormai delle istituzioni della pallacanestro trevigiana e a seguire l'attesa presenazione della Nutribullet Treviso Basket che al completo spegnerà le sue 10 candeline e riceverà il caldo abbraccio dei suoi tifosi nel cuore della città, a pochi giorni dal debutto in campionato al Palaverde. Ingresso libero, eventi realizzato con il patrocinio del Comune di Treviso, in collaborazione con Radio Company e GAC Service.

La squadra al Tocai

Giovedì sera, 15 settembre, al "Tocai" in centro a Treviso primo "contatto" della squadra con i "fioi dea Sud, lo storico club di tifosi trevigiani che hanno brindato con i giocatori di TVB, che hanno fatto conoscenza con il calore dei suoi affezionati supporters.

Amichevole contro l'Allianz Trieste

La Nutribullet TVB sabato sera alle 19 a Caorle giocherà un'altra amichevole, stavolta con l'Allianz Trieste. Squadra al completo per coach Nicola per quanto riguarda i giocatori disponibili, in attesa del rientro dopo l'Europeo del polacco Sokolowski (impegnato oggi nella semifinale con la Francia) e del finlandese Jantunen (che ha terminato l'avventura nei quarti di finale) che saranno a Treviso la prossima settimana, e di Mikk Jurkatamm che sta ultimando la rieducazione. Aggregato in questi giorni per gli allenamenti il centro siciliano Mirko Gloria (203 cm, 27 anni) lo scorso anno a Jesi. Ancora disponibili domani al botteghino del palasport di Caorle nel pre partita i biglietti per l'amichevole. Intanto è stata annullata l'amichevole di lunedì 19 a Lubiana, quindi il prossimo appuntamento dopo il match di domani a Caorle con Trieste sarà il Torneo di Jesolo il 23 e 24 settembre.

Campagna abbonamenti

Attiva la seconda fase della campagna abbonamenti "Io C'ero, Io Ci Sarò" alla Nutribullet Treviso Basket 2022/23 dedicata alla vendita libera e ai rinnovi degli ex abbonati 19/20 e 21/22 (con prelazione sul prezzo, la prelazione sul posto è scaduta a luglio); in queste settimane di settembre gli abbonamenti si possono acquistare ON LINE su www.vivaticket.it e al Centro Commerciale Emisfero Sileamare (uscita autostrada Treviso Sud) il venerdì dalle 17 alle 19.30 e il sabato dalle 10 alle 12.30. Ci sono grandi opportunità per le famiglie (con 300 euro complessivi si può abbonare una famiglia di 4 persone!), convenienza per i giovani (Under 14 abbonamento a 30 euro, Under 25 a 80 euro) e sconti importanti (5 partite in omaggio) per gli ex abbonati. Info e prezzi su www.trevisobasket.it.