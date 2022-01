Treviso Basket, si allarga il focolaio Covid: chiesto il rinvio in Champions

Si allarga ancora il focolaio Covid in casa Nutribullet Treviso Basket, con il riscontro di altre due positività nel gruppo, il giocatore Nicola Akele e il DS Andrea Gracis. La società ha richiesto alla Fiba il posticipo dell'incontro di Champions League, il primo delle Top 16, in programma martedì 25 gennaio a Manresa in Spagna.