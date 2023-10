Treviso Basket, nuovo settore ospiti al Palaverde: «Cento abbonati da spostare»

Per disposizione della Commissione vigilanza pubblici spettacoli, il settore ospiti del Palaverde dovrà essere adeguato alle normative vigenti. Sono iniziati martedì 10 ottobre al Palaverde, in collaborazione con Verde Sport, proprietaria dell'impianto, e Imoco Volley, i lavori di adeguamento dell'area riservata ai tifosi ospiti finora dislocata nel settore V. I lavori, che saranno presumibilmente completati a metà della prossima settimana, secondo le puntuali direttive dall'autorità preposta, comportano lo spostamento del Settore Ospiti in Gradinata Nord, nei settori X ed L.

Purtroppo questa ordinanza implica per Treviso Basket un'operazione di spostamento degli attuali abbonati che hanno acquistato l'abbonamento in quei settori (circa un centinaio), cercando di concordare con i singoli abbonati la migliore soluzione possibile in un settore equivalente del Palaverde. La società è già al lavoro per contattare singolarmente ciascun abbonato e trovare la collocazione più gradita, comprendendo l'inaspettato disagio di questa situazione. Treviso Basket si scusa con i suoi affezionati tifosi e sostenitori per questo inconveniente non dipendente dalla sua volontà e confida di poter trovare grazie alla collaborazione e alla comprensione degli interessati la giusta soluzione perchè tutti possano godere dello spettacolo del basket al Palaverde senza ulteriori disagi. Per qualsiasi informazione e chiarimento gli abbonati potranno contattare l'Ufficio Ticketing di Treviso Basket scrivendo una e-mail biglietteria@trevisobasket.it e verranno subito ricontattati al telefono o via e-mail.