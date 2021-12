Covid, terza dose all'ex Maber per giocatori e staff del Treviso Basket

Giornata di vaccinazioni, lunedì 6 dicembre, per squadra e staff della Nutribullet Treviso Basket che, in collaborazione con Ulss2, ha effettuato la terza dose di vaccino anti-Covid al centro vaccini di Villorba.

«Ringraziamo il dottor Benazzi e tutto lo staff dell'Ulss 2 per la grande disponibilità che ci ha permesso di vaccinare in blocco la squadra con la terza dose - il commento del direttore generale del Treviso Basket, Giovanni Favaro - Abbiamo toccato con mano il grandissimo lavoro della macchina vaccinale che è in prima linea in questi mesi per dare un servizio fondamentale ai cittadini al fine di uscire al più presto da questa situazione. Meritano tutti un ringraziamento di cuore per il loro impegno fondamentale nei confronti della comunità. Squadra e staff si sono vaccinati oggi per la sicurezza di tutti e anche per dare con entusiasmo un segnale in questo periodo, sperando che tutti seguano il nostro esempio, anche perchè per i nostri tifosi da oggi il Super Green Pass sarà l'unico strumento valido per entrare al Palaverde». Coach Menetti, il suo staff e tutta la squadra hanno ricevuto il vaccino lunedì mattina presto apprezzando la cortesia e l'organizzazione del personale dell'hub di Villorba.