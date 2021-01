Covid, da novembre a gennaio 745 morti nella Rsa della Marca

Il Covid-19 rallenta la Marcia e soprattutto allenta la morsa sugli ospedali della Marca: 342 ricoverati rispetto a qualche settimana fa (questo numero era vicino a 500 solo poche settimane fa), 32 pazienti in terapia intensiva (in calo rispetto ai 48 di fine dicembre) e 35 in semintensiva. A sottolinearlo è stato il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi, nel corso del consueto aggiornamento sui dati del contagio della provincia di Treviso. L'auspicio è che il Veneto possa tornare in area gialla (il 31 dicembre l'RT era di 1,36, oggi è di 0.73) e gli ospedali possano tornare così all'attività ordinaria: sono ben 12.800 le visite e gli esami da programmare. Nonostante l'emergenza i ricoveri d'urgenza per patologie urgenti come infarti del miocardio, ictus, cesarei, interventi chirurgici, sono stati tutti garantiti. Il numero dei contagi resta comunque sempre elevato: da gennaio sono stati ben 8.893 i bambini risultati positivi.

Nel corso del 2020 il Covid-19 ha contribuito un aumento del +9% sul totale dei decessi in provincia, rispetto all'anno precedente: nel 2019 erano stati 7.881, lo scorso anno 8.607. Nel solo periodo da novembre a gennaio, nella Rsa della provincia di Treviso, i decessi sono stati 745, il tasso più basso rispetto alle altre province venete.

Benazzi si è soffermato sulla campagna di vaccinazione che a causa delle scarse forniture di Pfizer subirà uno stop forzato «Martedì arriveranno 3510 dosi, la metà di quelle che avevamo programmato -ha riferito il direttore generale- il vaccino che arriverà fino a fine mese servirà solo per fare la seconda dose a chi è già stato vaccinato, questa carenza sta provocando grandissimi disagi alla campagna di vaccinazione. Il 23 gennaio avremmo dovuto vaccinare 6mila persone dei distretti, degli ordini professionisti, del volontariato. Purtroppo non riusciremo a fare questo: salterà a causa delle poche dosi con cui dovremo rivaccinare, il rischio è che la prima vaccinazione perda significato senza il richiamo. Speraimo che Moderna ci dia la possibilità, entro febbraio, di vaccinare i 38mila over 80, di cui 3mila a domicilio». Dal 29 al 31 gennaio intanto sono previsti i primi richiami per il personale medico, a cui seguirà il 12 e 13 febbraio quelli delle strutture accreditate dell'Ulss. Sono state 7.604 le persone vaccinate, con un tasso di adesione vicino al 95%, oltre 17mila nelle varie case di riposo della Marca che segnano numeri confortanti per quanto riguarda i contagi: 150 positivi tra il personale e 200 tra gli ospiti.

Sul fronte scuola sono ancora 69 le classi in quarantena in tutta la provincia. «Attenzione a fare la guerra sulle scuole -ha sottolineato Benazzi- i giovani sono spesso positivi asintomatici e fonte di contagio». La sparizione delle code ai covid point della provincia è un altro buon segnale che la curva del contagio sembra essere in discesa. Dall'inizio dell'emergenza sono stati ben 457.728 i tamponi effettuati nei vari Covid-point della Marca.

Anche sul fronte assunzioni ci sono buone notizie: arriveranno subito 58 infermieri a tempo indeterminato per arrivare poi a quota 75 a marzo. Tra questi 34 nel distretto di Treviso, 23 ad Asolo e 18 a Pieve. A queste vanno aggiunte 64 assunzioni sempre di infermieri a tempo determinato e 59 Oss.