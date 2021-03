Benazzi: «Aumento dei contagi da metà marzo». Preoccupa l'area Montebelluna-Castelfranco

«Una terza ondata così importante come la seconda? Direi proprio di no. Però sicuramente di un aumento dalla metà di marzo in poi credo di si perchè i segnali in tal senso li abbiamo». E' molto prudente il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi (che oggi festeggiava il 65esimo compleanno), di fronte ai dati relativi alla seconda ondata del Covid-19 nella Marca e a quelli delle ultime settimane. Se da un lato i ricoveri ospedalieri in provincia rappresentano numeri modesti (attualmente la provincia è nella fascia di rischio azzurra), quelli dei contagi stanno aumentando, complici anche le scuole (109 le classi in quarantena o monitoraggio, tra cui 38 nel distretto di Asolo). A contribuire all'aumento sono soprattutto le aree della Castellana e del montebellunese.

I numeri più significativi della seconda ondata

Il picco dei contagi si è verificato tra il 7 e il 13 dicembre con ben 5.258 casi: tra il 22 e il 28 febbraio erano stati 1.212 (in chiaro aumento rispetto ai 537 di qualche giorno prima). Tra le fasce più interessate, oltre agli ultraottantenni, c'è stata quella tra i 20 e i 29 anni che ha avuto un'incidenza di 87 casi ogni mille abitanti (la media della provincia è di 73 ed è sempre di 73 il tasso di positività di uomini e donne, perfettamente allineati da questo dato). Il picco dei decessi della seconda ondata è avvenuto nella settimana tra il 4 e il 10 gennaio: sono stati ben 121. I decessi sono stati, dall'inizio della pandemia, 1.569. Tra questi ben 1088 sono over 80 e solo 9 quelli nella fascia d'età da 0 a 49 anni. Forte l'incidenza dei contagi dovuti dall'apertura delle scuole: in tutto 7.903 i casi, il 12% dei casi totali.

La campagna vaccinale: ecco i prossimi step

In corso le vaccinazioni di 80enni e 81enni. Dall'8 marzo via alle prime iniezioni ddi Moderna o Pfizer a 82enni e 92enni. Dal 15 marzo sarà la volta delle classi 1928, 1927, 1926 e 1938. Dal 22 marzo le classi 1932, 1931, 1930 e 1937. Dal 29 marzo vaccini per le classi 1934, 1933, 1936 e 1935.