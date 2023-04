Benetton Rugby, aperta la prevendita per i quarti di finale

Dopo il sold out avvenuto per la partita contro Connacht e lo storico oltre che emozionante passaggio del turno, Monigo è pronto ad aprire nuovamente le porte. Sabato 8 aprile alle ore 16:00 il tempio del rugby trevigiano ospiterà i quarti di finale di Challenge Cup. E sono ufficialmente aperte le vendite dei biglietti per la partita fra Benetton Rugby e Cardiff.

I Leoni avranno bisogno di uno Stadio Monigo pieno di tifosi, pronti a trascinare nuovamente la truppa di coach Bortolami. Per Duvenage e soci è un impegno storico, per la prima volta a Treviso si assisterà ad una gara questo prestigio, perché il Benetton Rugby nella sua storia non ha mai strappato il pass per la semifinale di una competizione europea e per diventare una delle quattro migliori squadre della coppa europea.

Esclusivamente entro lunedì 3 aprile gli abbonati alla stagione 2022/2023 avranno la possibilità di usufruire della prelazione sul proprio posto presentandosi presso la sede Benetton Rugby – via Nascimben 1/b, Treviso o mandando una mail a biglietteria@benettonrugby.it