E' stata un'istituzione per il popolo della notte, addio a Bianca

Per tanti anni è stata una certezza nelle notti di almeno tre generazioni di trevigiani che dopo serate nei locali o in discoteca volevano rifocillarsi, nel cuore della notte o all'alba, con i suoi panini o kebab. Treviso piange una vera e propria istituzione per il popolo della movida trevigiana. Si è spenta all'età di 82 anni, a causa di una malattia che non le ha lasciato scampo, Bianca Casagrande, per tutti "La Bianca", la storica titolare del chiosco alle Stiore, tra Feltrina, Noalese, viale della Repubblica e viale Montegrappa. Bianca si è spenta al Ca' Foncello di Treviso domenica scorsa, 10 dicembre, e i funerali si sono svolti nella mattinata di oggi, 15 dicembre, alla chiesa parrocchiale di Frescada: dopo la pandemia aveva deciso di lasciare la sua attività, poi rilevata lo scorso anno. A piangerla i figli Alberto e Francesco, la nuora Teresa, Rosanna e Anita, le nipoti Odette e Marta, la sorella Giovanna, i parenti e tanti amici e clienti, molti dei quali hanno partecipato alle esequie. Con lei se ne va un pezzo di storia di Treviso: aveva gestito in passato "La Pace", nel centro di Treviso (negli anni '80), per poi dedicarsi alla ristorazione fast food, con un primo chiosco di fronte alla stazione ferroviaria, prima del definitivo trasferimento alle Stiore, anche grazie alla mediazione dell'allora sindaco Gentilini. Viveva al confine tra Treviso e Preganziol, a Frescada "La tua morte inattesa e rapida lascia un gran vuoto fra tutti coloro che ti amarono": così i figli hanno voluto fosse scritto sulla sua epigrafe. «È mancata Bianca Casagrande, storica gestrice del chiosco delle Stiore e, negli anni Ottanta, del Bar La Pace, in centro storico» ha scritto il sindaco di Treviso, Mario Conte sulla sua pagina Facebook «Tanti i ricordi dei trevigiani legati ai suoi mitici panini, preparati con passione e con un piglio rustico. Porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia».