La biblioteca "Zanzotto" resterà aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina

La Biblioteca Zanzotto resterà aperta al pubblico anche al sabato pomeriggio e la domenica mattina. A partire dal 10 settembre sarà possibile accedere alla biblioteca comunale di Città Giardino il sabato dalle ore 9 alle ore 18 e la domenica dalle ore 9 alle ore 13. Restano invariati gli orari da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle 20. Saranno attivi i servizi di prestito con operatori in grado di illustrare le raccolte della biblioteca e consigliare nella scelta dei libri così come sarà accessibile la sala studio. Inoltre, da settembre a dicembre si svolgeranno incontri e conferenze organizzati in collaborazione con l’associazione SeLaluna e Bibliotreviso.

Così il sindaco di Treviso, Mario Conte: «Questa iniziativa va nella direzione dell’ascolto delle istanze degli studenti, che chiedevano la possibilità di accedere ai luoghi della cultura anche nel fine settimana. Una Città che cresce nella sua dimensione universitaria lo fa nell’offerta formativa ma anche nei servizi che può offrire e l’allungamento degli orari di apertura della biblioteca».