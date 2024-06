Festa della Repubblica, bici Pinarello protagoniste all'ambasciata di Parigi

Treviso protagonista a Parigi, capitale delle Olimpiadi, con le biciclette Pinarello. Il patron Fausto Pinarello e il presidente della Federazione Italiana Ciclismo Cordiano Dagnoni sono stati ospiti dell'ambasciata d'Italia a Parigi per il ricevimento in occasione delle celebrazioni del 78esimo anniversario della Repubblica Italiana. All’appuntamento hanno preso parte oltre 1.300 invitati tra rappresentanti delle istituzioni, della comunità diplomatica, delle imprese, dei giornalisti e della società civile italiana e francese.

All'ingresso dell'Ambasciata sono state posizionate le biciclette e le handbike che hanno reso popolare il ciclismo italiano con grande soddisfazione del presidente federale Cordiano Dagnoni, anche lui intervenuto alla cerimonia: «Desidero ringraziare l'ambasciatrice Emanuela D'Alessandro - ha detto Dagnoni - per la suggestiva serata che ha valorizzato il made in Italy con le esposizioni delle biciclette Pinarello e Dallara, orgoglio e vanto della nostra produzione. Il sodalizio tra Italia e Francia, dal punto di vista sportivo - ha aggiunto - si dimostra vincente, come testimonia l'imminente partenza del Tour de France per la prima volta dall'Italia, da Firenze. Scelta fortemente voluta dal sindaco Nardella e dal suo team, che saluto e ringrazio per essere vicino al nostro sport».

Nell'evocare la rinascita italiana ed europea dopo il 2 giugno 1946 e le guerre che oggi affliggono il continente europeo e il vicino Mediterraneo, l'Ambasciatrice D'Alessandro ha dichiarato: «Conformemente ai principi della Costituzione repubblicana, l'Italia è profondamente impegnata per la pace in tutte le sedi internazionali, a cominciare dal G7, di cui abbiamo quest'anno la Presidenza, le Nazioni Unite, la Nato e l'Unione europea. In questo contesto, nelle prossime settimane Italia e Francia saranno intensamente coinvolte in una sequenza diplomatica di primo piano: dalla Cerimonia dell'80esimo anniversario dello sbarco in Normandia, a cui prenderà parte il Presidente della Repubblica, al Vertice del G7 di Borgo Egnazia, presieduto dal Presidente del Consiglio, alla Conferenza sull'Ucraina in Svizzera e il Vertice della Nato di Washington».