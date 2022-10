Ecco i primi cestini "intelligenti": sensori segnaleranno quando sono pieni

Sono nove quelli destinati ai "grandi parchi" e si trovano lungo la Restera (ben cinque), al parco Ali Dorate, nell'area Camper dello stadio Tenni e nel Bosco del Respiro. Gradualmente anche i cestini del centro e della periferia saranno sostituiti con quelli tripli per la differenziata. L'obiettivo è limitare in questo modo gli abbandoni

Sono stati installati lungo la Restera a Treviso, tra via Lotto e via Alzaia, i primi cestini "intelligenti", ovvero dotati di sensori che segnaleranno agli operatori di Contarina il loro eventuale riempimento. I primi nove cestini dedicati ai grandi parchi saranno dislocati lungo la Restera (ben cinque), altri due al parco Ali Dorate mentre i restanti troveranno posto nella zona del parcheggio dedicato ai camper allo stadio Tenni e al Bosco del Respiro. L'obiettivo di Comune e Contarina è arrivare alla totale sostituzione dei 1.040 cestini presenti in periferia e in città tra cui 331 per il secco e 20 per la differenziata (con la suddivisione tra umido, secco, carta, vetro e plastica).

I nuovi cestini "intelligenti", ribattezzati "Ecobox" dal sindaco Mario Conte, sono pensati per limitare al massimo l'abbandono dei rifiuti, a volte provocato proprio da cestini già stracolmi, a volte anche di sacchetti di rifiuti domestici. Un fenomeno questo, ha sottolineato l'assessore all'ambiente Alessandro Manera (nel video con il presidente del Consorzio Priula, Giuliano Pavanetto), che sarà così evitato. Treviso è il primo Comune del Consorzio Priula ad avviare questi nuovi raccoglitori di immondizia ma in futuro altri ne seguiranno.