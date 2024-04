La biglietteria Mom di piazzale Duca d’Aosta finisce nuovamente all'asta

La società Actt Servizi Spa, partecipata al 100% dal Comune di Treviso ed attualmente in liquidazione volontaria in attuazione delle delibere espresse dal Consiglio Comunale, ha pubblicato l’avviso di asta pubblica per la vendita dell’immobile di sua proprietà situato a Treviso in piazzale Duca d’Aosta, di fronte alla Stazione Ferroviaria Treviso Centrale, attualmente ospitante la Biglietteria Mom (servizio pubblico di autobus e corriere).

Attualmente Actt Servizi Spa gestisce il parcheggio multipiano di Treviso, via Orleans, a seguito della incorporazione della controllata Miani Park Srl, da cui ha ereditato il mutuo per la costruzione del parcheggio stesso. La società, martedì 22 aprile, ha già annunciato che cesserà di essere concessionaria del servizio di parcheggio restituendo l’immobile alla piena disponibilità del Comune di Treviso. Il mutuo resterà però a carico della società, per l’importo residuo di circa un milione e centomila euro. Oltre all’immobile posto in vendita, Actt Servizi detiene altri valori immobiliari consistenti nella villa e nel piazzale di via Polveriera, in area limitrofa alla cittadella della Salute (Ospedale Provinciale) e una partecipazione azionaria in FAP Autoservizi Spa.

Il liquidatore Giuseppe Mauro, già assessore in Comune e poi presidente di Actt Servizi Spa, avvia così il terzo tentativo di vendita della Biglietteria Mom, dopo che i primi due sono andati deserti, procedendo con un ribasso del prezzo a base d’asta, inizialmente fissato a euro 1.585.000, poi abbassato a euro 1.386.750 e ora ad euro 1.120.000.

L’obiettivo è di recuperare la liquidità utile alla chiusura del mutuo ereditato dalla Miani Park Srl e di procedere alla liquidazione di Actt Servizi Spa, con la successiva assegnazione al socio unico Comune di Treviso delle attività residue, senza alcun gravame o pendenza. L’asta pubblica per l’alienazione dell’immobile Biglietteria Mom avrà luogo il prossimo 28 maggio 2024, previo ricevimento delle offerte entro le ore 12 del giorno prima. L’avviso e i relativi allegati sono scaricabili dal sito www.actt-servizi.it .