Treviso Bike compie tre anni: ritorno in bus da Jesolo e Treviso per tutti i ciclisti

Treviso.bike compie tre anni e per festeggiare i risultati ottenuti in queste prime tre stagioni ha deciso di estendere il servizio di ritorno in bus da Jesolo Lido a Treviso, fino ad ora offerto solo a chi noleggiava la bicicletta, anche alle persone con la propria bici. Lo stesso servizio sarà fruibile partendo da Jesolo Lido in bici con arrivo a Treviso e rientro a Jesolo in bus Atvo con partenza alle 18 da Treviso.Bike. Il servizio di ritorno con bici propria sarà disponibile ogni prima domenica del mese; l’autobus effettuerà il carico delle bici e degli ospiti presso il negozio eBikeForMe in piazza Nember a Jesolo Lido e partirà alle 16:30 (per chi pedala da Treviso a Jesolo) e alle 18 presso Treviso.bike (per chi pedala da Jesolo a Treviso). Il servizio sarà presto acquistabile online dalla prossima settimana. Il servizio sarà attivo per la prima volta domenica 7 aprile.

Presente al lancio della nuova iniziativa, venerdì 22 marzo, l’assessore Andrea De Checchi. «Pensiamo che il Sile e la sua Greenway, siano il contesto ideale per continuare a far crescere il turismo attivo nel nostro territorio” commenta l’assessore, “e che l’impegno degli operatori che credono ed investono in quest’area sia da sostenere. Stiamo facendo molto per la bicicletta ed il cicloturismo perchè pensiamo che la nostra città debba essere sempre di più a misura di due ruote». La ciclabile del Sile (conosciuta anche come E4) si snoda dal centro di Treviso, lungo il parco regionale del Sile, per 65 chilometri fino al Faro di Jesolo, dove il fiume incontra il mar Adriatico. Lungo il percorso si attraversano i comuni rivieraschi, ricchi di storia ed architettura, il Cimitero dei Burci (icona della Marca) e la laguna di Venezia fino alle spiagge di Jesolo. Il numero di turisti che ogni anno percorre la Greenway del Sile è veramente sorprendente; l’interesse del pubblico internazionale è in costante aumento grazie ad una combinazione unica di natura, storia ed enogastronomia.

I commenti

«La Jesolo-Treviso - racconta Nicola Manente di eBikeForMe di Jesolo - è una delle tratte cicloturistiche più esclusive da percorrere in bici per scoprire il nostro magnifico territorio Veneto partendo dalla spiaggia di Jesolo. Rivolgendoci alle famiglie con bambini, abbiamo organizzato anche l’eventuale sosta a Caposile per recuperare un po' di energie dove è possibile una piccola pausa in uno dei chioschi posizionati lungo il tragitto».

«Fin dall’apertura - aggiunge Giovanni Dal Poz amministratore di Treviso.bike - grazie alla collaborazione con Atvo ed eBikeForMe, abbiamo offerto il bus di ritorno da Jesolo e da Treviso per chi percorre la Greenway del Sile. Per noi è stato uno sforzo importante ma abbiamo deciso di affrontarlo per emulare il modello delle ciclabili europee più conosciute (in primis la Dobbiaco-Lienz). in tre stagioni abbiamo offerto il servizio di rientro a oltre 2mila ospiti. Le richieste di usufruire del servizio anche con bici propria è stata sempre molto consistente e quest’anno siamo riusciti a superare tutte le difficoltà burocratiche riuscendo finalmente ad accontentare tutti i nostri ospiti». Per chi volesse sabato 23 marzo dalle 15 alle 19 potrà provare le biciclette a noleggio di Treviso.bike gratuitamente presso la sede di Treviso in Stradella interna A, 8/a a pochi passi dalla ciclabile lungo il Sile.