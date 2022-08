Il piccolo Riccardo ha fretta di nascere, il parto prima di arrivare in sala

«Questa è la storia della nascita di Riccardo, che aveva tanta, tanta fretta di venire al mondo! Mamma Roberta aveva intuito che il suo piccolo era un tipetto impaziente e, sentite le contrazioni diventare sempre più forti e regolari, si è precipitata all'Ospedale di Treviso accompagnata dal marito». Inizia così il racconto, pubblicato sulla sua pagina Instagram personale, del direttore generale dell'Uls 2, Francesco Benazzi, circa una vicenda a lieto fine avvenuta nella mattinata di oggi, 29 agosto.

«Appena giunti in parcheggio, il destino ha voluto che incrociassero due ostetriche in procinto di iniziare il turno di notte e, proprio in quel momento, a Roberta si sono improvvisamente rotte le acque» ha scritto Benazzi «Le ostetriche hanno accompagnato la coppia all'interno dell'Ospedale, allertando nel frattempo il Reparto del loro arrivo affinché venisse preparata tempestivamente la Sala Parto. Ma, della Sala Parto, Roberta non ne ha proprio avuto bisogno: appena varcata la porta dello spogliatoio ha sentito "quell'irrefrenabile necessità di spingere", ed è così che, assistita dalle ostetriche Carla e Maria Lisa, in soli 8 minuti ha dato alla luce, in un posto decisamente insolito ma pieno di amore, il piccolo Riccardo».

«Ad oggi, considerando anche la nascita di Riccardo, a Treviso ci sono stati ben 140 parti in più dell'anno scorso» chiude il direttore generale «in controtendenza rispetto al problema della denatalità degli ultimi tempi: la vita quando decide di trionfare trova sempre il luogo e il momento adatti. Questo bimbo, che ha voluto conoscere con indescrivibile determinazione e velocità la sua mamma e il suo papà, ne è la conferma e noi dell'Ulss 2 siamo pronti ad accoglierla nel migliore dei modi».