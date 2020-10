"Pesci Rossi in acqua santa", ecco la biografia di Rina Biz

È stato presentato oggi, venerdì 23 ottobre, alla presenza del sindaco di Treviso, Mario Conte, e del Prefetto Maria Rosaria Laganà, il libro "Pesci Rossi in acqua santa", biografia di Rina Biz. Pubblicato da edizioni Antiga per la Fondazione Ispirazione e scritto da Daniele Ferrazza, con prefazione firmata dal Governatore del Veneto, Luca Zaia, il volume raccoglie la straordinaria epopea della fondatrice della cooperativa "Insieme si può", già pioniera del movimento cooperativistico veneto e nazionale. Tra i fondatori dei primi circoli Acli nella Sinistra Piave, Rina Biz, oggi 87enne, presiede la Fondazione Ispirazione. Il sindaco di Treviso ha sottolineato il ruolo della Biz nella comunità civile trevigiana: «Oggi più che mai abbiamo bisogno di persone come Rina Biz -ha sottolineato il primo cittadino- a cui va tutta la nostra gratitudine per ciò che ha saputo costruire in campo sociale e solidaristico. Grazie Rina». Così anche il Prefetto Laganà, che ha ringraziato la Biz per l’impegno profuso nella comunità trevigiana.

