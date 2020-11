Covid-19, boom di positivi in poche ore (+431) ma nessun decesso

Luci e ombre nell'ultimo bollettivo di Azienda Zero sulla pandemia di Covid-19 in Veneto. Se in provincia di Treviso i contagi continuano ad aumentare vertiginosamente (+471 rispetto al dato di giovedì pomeriggio), anche per il numero di tamponi effettuati, raggiungendo il numero attuale di 10.759 positivi, non si sono fortunatamente registrati decessi che si sono attestati a quota 431. Sono venti i pazienti ricoverati in terapia intensiva tra cui 13 al Ca' Foncello di Treviso, 5 a Conegliano e 2 a Montebelluna. I numeri dei ricoverati in area non critica iniziano ad essere importanti: sono 102 in ospedale a Montebelluna, 101 a Vittorio Veneto, 85 al Ca' Foncello di Treviso, 24 a Conegliano, 19 al San Camillo di Treviso, 1 a Oderzo, 1 a Motta di Livenza. A questi numeri vanno aggiunti i pazienti negli ospedali di comunità di Treviso (12) e Vittorio Veneto (19).