Covid-19: il contagio rallenta nella Marca, nessuna nuova vittima

Sono 128 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Treviso (attualmente sono 11.432), in base a quanto riportato dal bollettino di Azienda Zero emesso oggi, 16 novembre. Fortunatamente non si sono verificati nuovi decessi (dall'inizio dell'emergenza sono state 434 le vittime) e restano stabili, a quota 25, i ricoverati in terapia intensiva: 15 al Ca' Foncello, 5 a Conegliano, 3 a Vittorio Veneto e 2 a Montebelluna. In area non critica: 107 a Vittorio Veneto, 105 a Montebelluna, 91 al Ca' Foncello di Treviso, 26 al San Camillo di Treviso, 19 a Conegliano, 3 a Motta di Livenza, 1 a Oderzo. Il contagio, stando a questi numeri, sembra dunque rallentare nella Marca; le autorità sanitarie prevedono però, per i prossimi giorni, che il Veneto raggiunga il picco del numero dei contagi.