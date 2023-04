Il ricordo del 7 aprile, Conte: «Le bombe sono anche una comunicazione sbagliata, le offese e le minacce»

Preceduta dalla commemorazione dedicata ai caduti di tutte le guerra, con una lapide presente ai piedi della scalinata di palazzo dei Trecento, si è svolta nella tarda mattinata di oggi la celebrazione dedicata al 79° anniversario del bombardamento della città di Treviso del 7 aprile 1944, tragedia che costò la vita a 1600 vittime, tra cui 123 bambini. Un venerdì santo, come quello di oggi, dedicato alla riflessione e ad un momento molto sentito e partecipato. Oltre al sindaco Mario Conte e al Prefetto Angelo Sidoti, accompagnati dai vertici delle forze dell'ordine, delle forze armate e dalla quasi totalità del consiglio comunale, era presente anche il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e i parlamentari trevigiani Gianangelo Bof e Rachele Scarpa.

Prima che alle 13.05 dalla torre civica di piazza dei Signori risuonassero i rintocchi, a ricordare quei minuti drammatici di 79 anni fa, quattro studenti delle scuole Stefanini hanno letto alcuni passi dal volume "Il cielo rosso", di Giuseppe Berto, intervallati dagli interventi del ministro Nordio (QUI IL VIDEO) e del sindaco di Treviso Conte, accompagnato da Bertilla Casarin che ha voluto testimoniare quanto ha vissuto, all'età di appena dieci anni (QUI IL VIDEO). «Le bombe non sono soltanto gli ordigni bellici» ha sottolineato il primo cittadino «le bombe sono anche una comunicazione sbagliata, le offese, le minacce. Ognuno di noi ha la facoltà di sganciare ogni giorno delle bombe che fanno male a delle altre persone e dico questo perchè 79 anni dopo, io approfitto di questa occasione per dire che dobbiamo recuperare la pace sociale. Siamo reduci da un periodo complicatissimo che oltre ad averci fatto perdere un numero elevato di concittadini ha spaccato moralmente la nostra comunità e quindi e quindi l'appello è di recuperare la pace sociale, facciamo tesoro di quanto successo, recuperiamo quei valori di pace». In piazza dei Signori, come annunciato, era presente anche il candidato sindaco del centrosinistra, Giorgio De Nardi. Sulla polemica innescata nei giorni scorsi circa la prosecuzione della campagna elettorale anche in questa giornata, il candidato civico si è trincerato dietro un "no comment".

De Nardi e il dibattito sullo stadio Tenni

I toni tra lui e Conte restano sempre di alta tensione. «Siamo concentrati nel cercare di far passare i messaggi a cui teniamo e cercare di capire se effettivamente corrispondono alle necessità della cittadinanza» ha detto «quindi per noi restituire come parco cittadino il Tenni è qualcosa di molto importante ed il fattore sportivo va nella stessa direzione: non si può costruire il futuro di una squadra professionistica in uno stadio come quello, in un'ottica di visione strategica della città».