Boom di richieste di passaporti: Questura aumenta personale, apertura straordinaria il 28 luglio

In questi giorni la Questura di Treviso ed il Commissariato di Conegliano sono sotto pressione a causa dell'aumento vertiginoso di richieste di passaporti per i trevigiani che si apprestano a viaggiare all'estero. Normalmente sono 200 le richieste gestite ogni giorno dagli uffici: già dallo scorso mese di maggio questo numero è quasi raddoppiato. La polizia trevigiana ha già provveduto ad un incremento del persone degli uffici e deciso un'apertura straordinaria prevista per giovedì 28 luglio prossimo dalle 15 alle 16.30. Confermati i normali orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12, lunedì-mercoledì dalle 15 alle 16.

Per accedere alla prenotazione dell'apertura straordinaria è necessario accedere all'agenda digitale sul sito www.passaportionline.poliziadistato.it.

Si dovrà utilizzare la e-mail uffpassaporti.quest.tv@pecps.poliziadistato.it per chi abbia particolare urgenza e comprovata necessità di anticipare il ritiro del passaporto e sia già in possesso di una prenotazione.