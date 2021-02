Borgo Capriolo, iniziati i controlli sui residenti del quartiere

Questa mattina, giovedì 18 febbraio, tre pattuglie della polizia locale hanno effettuato alcune ispezioni negli appartamenti per verificare gli effettivi abitanti di Borgo Capriolo servendosi anche dell’ausilio del cane antidroga Luke che ha perlustrato tutto il parco. «Dopo i gravi fatti avvenuti l’8 febbraio scorso il sindaco Mario Conte aveva chiesto approfonditi controlli sugli effettivi residenti delle case popolari di Borgo Capriolo -afferma il comandante della Polizia Locale Andrea Gallo-Questa mattina sono stati controllati approfonditamente alcuni appartamenti ed alcuni residenti di passaggio. Ora confronteremo i dati raccolti con quelli in possesso del Settore Servizi Sociali in modo tale da monitorare in via continuativa chi effettivamente abita negli alloggi comunali. Chi non ha titolo dovrà essere allontanato. Le verifiche saranno frequenti e sistematiche».

In mattinata sono stati effettuati accertamenti anche sui veicoli in sosta: su un’auto di grossa cilindrata parcheggiata nelle vicinanze di un immobile saranno effettuate alcune verifiche in quanto dai documenti esibiti non risultava il titolo di possesso. Anche in tema di videosorveglianza la zona sarà al centro di importanti investimenti. «Nel caso in cui il Ministero non dovesse scorrere la graduatoria del progetto che risulta comunque approvato -aggiunge Gallo- troveremo risorse economiche per installare nuovi punti di videosorveglianza su via Santa Bona Nuova e all’entrata di Borgo Capriolo con un lettore targhe in modo tale da incrementare gli standard di sicurezza di tutta la zona».