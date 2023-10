Città invasa per il Treviso comic book festival. Eletti i vincitori dei premi Boscarato

Treviso Comic Book Festival ha raggiunto il culmine dell’edizione dei suoi vent’anni con le attesissime premiazioni del Carlo Boscarato, dedicato alla memoria del noto disegnatore trevigiano, e oggi uno dei riconoscimenti più importanti del panorama fumettistico internazionale. Il concorso indetto dal Festival Internazionale di Fumetto e Illustrazione ha premiato ben 13 categorie dal miglior fumetto italiano alla migliore sceneggiatura, passando per il miglior artista internazionale. Nota speciale per il Premio Cecchetto “artista rivelazione”, promosso in collaborazione con l’omonima casa vinicola, il Premio del Concorso Internazionale per Nuovi Autori supportato da Banca Prealpi SanBiagio e il Premio “Elena Xausa”, ibirdo tra illustrazione e fumetto intitolato alla talentuosa illustratrice amica del TCBF scomparsa nel 2022. Consegnato anche il Premio “Biblioteca Massimo Bragaggia” - titolato alla memoria del compianto Presidente del Treviso Comic Book Festival -, ovvero una donazione di fumetti da parte degli editori espositori in Mostra Mercato che quest’anno si è aggiudicata la scuola secondaria di primo grado “Luigi Coletti” di Treviso. L’elezione dei vincitori è avvenuta nella sede dell’Auditorium della Fondazione Benetton Studi e Ricerche di via Cornarotta.

Qui per rivedere la cerimonia online: https://www.youtube.com/watch?v=Y71UY18zCRk

Di seguito l’elenco dei premiati.

PREMI CARLO BOSCARATO 2023

1) MIGLIOR FUMETTO ITALIANO

“??I misteri dell’oceano intergalattico” di Francesca Ghermandi (Eris Edizioni)

2) MIGLIOR FUMETTO STRANIERO

“Corso di recitazione” di Nick Drnaso (Coconino)

“Entra” di Will McPhail (Tunuè)

3) MIGLIOR ARTISTA INTERNAZIONALE

Tillie Walden su “Clementine” (Saldapress)

4) MIGLIOR ARTISTA (DISEGNO)

Jacopo Starace su “Essere Montagna” (Bao Publishing)

5) MIGLIOR ARTISTA (SCENEGGIATURA)

Marco Taddei su “Malanotte” (Coconino) e “Un mistero alla luce del giorno” (Hoppipolla), “Vita da Soldatinen” (Feltrinelli Comics)



6) MIGLIOR ARTISTA (DISEGNO E SCENEGGIATURA)

Lorenzo Mo su “Omnilith” (Eris Edizioni)

Claudio Calia su “Allargo le braccia e i muri cadono” (Feltrinelli Comics)

7) MIGLIOR ARTISTA (COPERTINA)

Bianca Bagnarelli su “La Revue Dessinée - Primavera 2023” (Revue Dessinèe Italia)

8) ARTISTA RIVELAZIONE - PREMIO “CECCHETTO”

Cammamoro su “Il giorno perduto” (Oblomov)

9) MIGLIOR REALTÀ EDITORIALE ITALIANA

Coconino

10) MIGLIOR COLORISTA

Adele Matera su “Eternity”, “Dragonero”, “Nero” (Sergio Bonelli Editore)

11) MIGLIOR FUMETTO WEB

“Off the record” di Emanuele Rosso https://www.emanuelerosso.com/offtherecord/

12) MIGLIOR FUMETTO PER UN PUBBLICO GIOVANE

“Elsa, Morandi e l'Uovoverde” di Sarah Mazzetti (Canicola)

“Scottecs Gigazine” di Aa.Vv. (Gigaciao)

13) PREMIO “ELENA XAUSA” TRA FUMETTO E ILLUSTRAZIONE

Alessandro Baronciani su “Ragazza CD” https://www.instagram.com/alessandrobaronciani/