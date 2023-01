Bosco dei Colori, messi a dimora sette nuovi alberi

Sabato 7 gennaio 9 nuovi alberi hanno trovato casa nel Bosco dei colori di San Giuseppe in Via Paludetti grazie all’iniziativa “Ogni albero è una vittoria” ideata dal San Giuseppe Calcio amatori (Sga) in collaborazione con l'associazione Rocking Motion e con il sostegno del Comune di Treviso.

Un’idea nata negli spogliatoi dello Sga, da un tormentone ad un progetto bello e utile per la cittadinanza, che si incardina nelle attività di rinverdimento urbano e mitigazione dell’inquinamento dell’aria già portate avanti da Rocking Motion. Sabato ha avuto luogo la cerimonia di apposizione delle targhe per i nuovi 7 alberi donati dallo Sga, uno per ogni vittoria conseguita nel girone di ritorno dell'ultimo campionato del San Giuseppe calcio amatori. Altri due alberi sono stati donati da Micol e Gianluca, una coppia di sposi che ha deciso di regalare agli invitati del proprio matrimonio una “bomboniera” speciale. Oltre ai ragazzi della squadra e all'associazione Rocking Motion, hanno presenziato a sigillo di questa iniziativa l'assessore alle Politiche ambientali del comune di Treviso Alessandro Manera e il consigliere Antonio Dotto. Un progetto per la città che dimostra ancora una volta come fare squadra porti sempre lontano.

Il commento del sindaco

«Un’iniziativa che ci è piaciuta sin da subito e che abbiamo voluto sostenere - conclude il sindaco di Treviso, Mario Conte -. Anche lo sport può contribuire a migliorare l’ambiente tant’è vero che le vittorie degli Amatori San Paolo hanno inciso concretamente sulla riforestazione urbana: il concetto di “fare squadra” è importante in tutti gli ambiti, dal rettangolo di gioco al miglioramento della qualità dell’aria. L'impegno di un collettivo ha quindi permesso di portare un beneficio all’intera collettività, traducendo in verde urbano lo spirito di squadra e, più in generale, i valori dello sport. Il Bosco di via Paludetti è nato dai bisogni della comunità e del quartiere di San Giuseppe: dopo l’aula didattica all’aperto, i 7 alberi messi a dimora grazie alla squadra di calcio locale hanno dato vita a un vero e proprio modello che può essere riproposto ovunque».