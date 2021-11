Stefano Boeri porta il Bosco verticale a Treviso: «Corridoio verde per la città»

Lunedì 29 novembre l'archistar milanese ha presentato il complesso residenziale di "Ca' delle Alzaie": 60 appartamenti in tre diversi edifici, realizzati da Cazzaro Costruzioni, già tutti venduti in fase di progettazione

«Treviso ha un impianto storico straordinario: non volevamo camuffare con il verde la morfologia della città, abbiamo cercato piuttosto di introdurre un corridoio verde in grado di creare una connessione con l'ambiente già esistente in zona, aumentandone i vantaggi per tutti i residenti». L'archistar milanese Stefano Boeri presenta con queste parole il progetto di "Ca' delle Alzaie", primo edificio in Italia a seguire l'esempio del celebre "Bosco Verticale" di Milano, realizzato sempre dallo studio Stefano Boeri Architetti.

"Ca' delle Alzaie" è composto da tre diversi edifici alti 7 piani, realizzati dalla ditta Cazzaro Costruzioni. Ogni palazzo ospita 20 appartamenti per un totale di 60 unità abitative, tutte vendute in fase di progettazione più di un anno e mezzo fa. Ogni appartamento ha almeno un albero per terrazza. Ogni piano ospita dai due ai tre appartamenti e solo le facciate dei tre edifici ospitano 120 alberi per un potenziale di 2,7 tonnellate di ossigeno prodotte ogni anno. Non saranno gli inquilini a scegliere quali piante mettere in terrazza. La gestione del verde è stata appositamente studiata per integrarsi con l'ecosistema del Sile e della Restera.