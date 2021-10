Lattine, bottiglie e bicchieri di vetro: scatta l'ordinanza del Comune

Il Comune di Treviso ha emesso un’ordinanza per sabato 30 ottobre, prima giornata di festeggiamenti per il Centenario della Sezione ANA di Treviso. Nella zona dentro mura vigerà il divieto di detenzione in area pubblica o aperta al pubblico, fuori dalle aree destinate alla somministrazione, di contenitori di vetro (bottiglie e bicchieri) e di lattine, dalle ore 13 alle ore 24. Il provvedimento, che viene emesso in occasione di eventi per i quali si prevede un grande afflusso di persone, è diretto a tutelare la pubblica incolumità visto che bicchieri e bottiglie frantumati sulla pubblica via potrebbero costituire un pericolo per cittadini e visitatori.