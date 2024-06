Treviso ospita Budo, primo raduno di arti marziali in centro storico

Sabato 22 giugno in alcune delle principali piazze del centro storico di Treviso (piazza Borsa, piazza Aldo Moro e piazza Battistero) si svolgerà, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 20, la “data zero” del Budo, il primo raduno delle associazioni che a Treviso si occupano di varie discipline sportive di lotta (karate, judo, ecc.). Lo stesso termine “budo”, in giapponese, indica letteralmente la “via delle arti marziali”.

Con l’edizione zero ci si potrà dunque avviare alla scoperta e alla sperimentazione di diverse discipline sportive. Questa vivace occasione permetterà di conoscere da vicino le nove associazioni, con i rispettivi maestri, che le praticano e che hanno reso possibile la manifestazione. In particolare, in piazza Borsa si svolgeranno le attività dell’Asd Judo Treviso, Polisportiva Santa Bona, Judo Sport Team Treviso e Treviso Karate. Piazza Aldo Moro verrà animata da Asd Ren Bu Kan, China Town e Viet Vo Dao, mentre piazza Battistero da Asd Dojo Treviso e Tao Te Chia. Questo primo appuntamento assumerà poi cadenza annuale e verrà implementato con ulteriori iniziative e opportunità. Da un lato infatti ferve la volontà di promuovere e far conoscere al pubblico queste antiche discipline, dall’altra quella di avvicinare sempre più giovani a questi sport di contatto.

Il commento

Il vicesindaco di Treviso, Alessandro Manera, commenta così l'iniziativa: «Treviso vanta una grande tradizione anche nelle arti marziali: in città ci sono numerose realtà che meritano di essere valorizzate e che permettono quotidianamente ai giovani di esprimere, di emergere e distinguersi con risultati di livello anche in ambito nazionale e internazionale. L'iniziativa di riempire le nostre piazze con le loro attività nasce da una volontà comune di far conoscere queste realtà, portandole dalle palestre ai luoghi più frequentati della nostra Città, in un’ottica di promozione dello sport come benessere, disciplina e valori. Ringrazio le società sportive che hanno aderito con grande entusiasmo all’iniziativa, che verrà sicuramente replicata e declinata in altre location del centro e dei quartieri».