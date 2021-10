Caf Cisl: compilate 64.730 dichiarazioni 730 fra Treviso e Belluno

Numeri in crescita per il Caf della Cisl Belluno Treviso, che ha chiuso la campagna fiscale il 30 settembre con 64.730 dichiarazioni dei redditi elaborate dalle 23 sedi delle due province, 322 in più rispetto all’anno scorso. In particolare, gli assistiti della provincia di Treviso (15 le sedi) sono stati 49.670, 224 in più rispetto al 2020. Le dichiarazioni elaborate nelle 8 sedi del Bellunese sono state 15.060, +98 dell’anno precedente. Significativo l’aumento del numero delle persone che sono state seguite in totale assistenza dal Caf della Cisl, ossia quelle persone che si sono affidate completamente al Caf per la compilazione e presentazione della dichiarazione dei redditi e non solo per l’invio del precompilato. L’aumento in questo caso è stato del 4%.

Si tratta di risultati che premiano gli sforzi e le risorse messe in campo dal Centro di assistenza fiscale della Cisl per offrire ai cittadini un servizio sempre più efficiente e al passo con i tempi, innovativo e smart. Basti pensare che un terzo degli appuntamenti è stato fissato dagli utenti con il sistema automatico di prenotazione, mentre il nuovo call center della Cisl che risponde al numero unico 0422 1660661 ha gestito quasi 77mila telefonate.

«L’impegno e gli investimenti in tecnologia - spiega Antonio Miotto, responsabile della struttura per Belluno e Treviso - ci hanno permesso di rendere ancora più efficiente il servizio offerto dai nostri operatori nelle sedi e direttamente negli sportelli che abbiamo attivato nelle aziende per agevolare i lavoratori nella presentazione della dichiarazione dei redditi. La comodità dei servizi di prenotazione online e tramite call center e il prolungamento degli orari di apertura degli uffici hanno poi contribuito all’aumento del numero di assistiti».