La Marca nella canicola, Treviso oltre i 34°. Strade deserte in città, traffico sulla Treviso-mare

E' certamente la domenica più calda, almeno per ora, dell'estate 2023 e infatti le temperature registrate da Arpav sono da record. In tantissimi hanno scelto il mare o la montagna o più semplicemente di restarea casa per difendersi dalla canicola. Per questo motivo nel pomeriggio di oggi, 16 luglio, poche auto sulle strade del capoluogo della Marca e dintorni e Treviso-mare trafficatissima fin dalle prime ore della giornata. Ma veniamo ai dati delle temperature: Treviso è stata certamente la località più bollente con 34.1° registrati alle ore 15. Le previsioni dei prossimi giorni promettono un'intensificazione del caldo che dovrebbe raggiungere, entro mercoledì, i 37 gradi, prima di una nuova ondata di maltempo che si spera meno grave di quella che ha colpito la nostra provincia qualche giorno fa.

Le temperature alle 16: Montebelluna 34°, Gaiarine 33.6°, Castelfranco 32.9°, Mogliano Veneto 32.7°, Ponte di Piave, 32.4°, Vazzola 32.4°, Nervesa della Battaglia 32.4°, Vittorio Veneto 32°, Conegliano 31.6°, Volpago del Montello 31.6°, Crespano del Grappa 30.9°, Follina 30,4°.