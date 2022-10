La natura e la difesa dell'ambiente i temi del calendario dell'Arma 2023

E' giunto alla novantesima edizione il calendario dell'Arma dei carabinieri, presentato oggi, 28 ottobre, anche presso il comando di via Cornarotta a Treviso dal comandante provinciale, Massimo Gribaudo. Tema dell'opera di quest'anno è la natura e la salvaguardia dell'ambiente con unp sguardo particolare proprio al glorioso corpo della Guardia Forestale, entrata a far parte dell'Arma nel 2017 e che in provincia di Treviso conta su cinque stazioni e il nucleo dedicato alla biodiversità di Vittorio Veneto. Oltre a questo prodotto editoriale, divenuto nel tempo un cult (ne vengono prodotti 1,2 milioni ddi esemplari, tradotti in nove lingue, i testi quest'anno sono a cura del giornalista Mario Tozzi), c'è anche l'agenda e il planning, lo speciale calendario da tavolo in cui figura, in una dei dodici mesi, una meravigliosa foto di Asolo in cui sono presenti anche il comandante della locale stazione e un militare.