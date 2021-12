Presentato il calendario solidale a favore della pediatria del Ca' Foncello

E' stato presentato giovedì 16 dicembre presso la sala Verde di Palazzo Rinaldi a Treviso il calendario solidale disegnato dal vignettista trevigiano Beppe Fantin. Fortemente voluto, il calendario è stato realizzato grazie all’imprenditore Luigi Susin che ha dato il via alle stampe. Un calendario patrocinato dal comune di Treviso e dall’Ulss 2, questo perché Beppe Fantin ha deciso di donare i proventi delle vendite (donazione libera), al reparto di Pediatria Oncologica del Cà Foncello di Treviso. Appoggiato dal Direttore Francesco Benazzi, l’artista propone le vignette apparse durante le puntate del programma di Reteveneta, “AgriCultura Veneta”. Il Calendario è stato acquistato da molte aziende che hanno deciso di partecipare all’evento benefico e da molti privati. Dodici mesi colorati, vivacemente abbinati ad un progetto che Beppe Fantin ha sempre sentito suo.

«C’è stato un tempo -dice il vignettista- in cui andavo in pediatria a suonare mentre un mago si prestava a far divertire i bambini ricoverati. Ci sono stati momenti in cui era davvero difficile continuare, situazioni che rendono un uomo inerme, davanti alla terribile malattia che colpisce i più piccoli. Poi dopo la nascita di mio figlio, continua Fantin, ho smesso perché la mia sensibilità di padre acquisita non mi permetteva di superare quei fitti nodi alla gola che mi venivano nel vedere tanta sofferenza. Però ho sempre pensato a loro, soprattutto nelle mie iniziative».

E ‘importante donare, fa bene e ci fa stare bene. La scelta è quella di andare direttamente tramite Ulss, senza appoggiarmi a nessuna associazione, grazie al direttore Benazzi, riesco a raccogliere i fondi e versarli direttamente a favore del reparto.

Per chi volesse il calendario, lo potrà trovare sabato 18 dicembre in centro a Treviso, dietro a piazza dei Signori dalle ore 09.00 alle ore 18.00, oppure domenica 19 dicembre presso il centro commerciale Aliper di Paese dalle ore 09.00 alle ore 17.30.