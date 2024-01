Camera di Commercio: «Entro giugno progetto in consiglio comunale»

«Siamo in dirittura d'arrivo». Con queste parole Mario Pozza, presidente della Camera di commercio Treviso, ha fatto il punto sullo stato di avanzamento del progetto che punta a riqualificare la storica sede di piazza Borsa, con conseguente miglioramento dell'intero quadrante cittadino a pochi passi da piazza dei Signori. Durante il punto stampa di lunedì 29 gennaio, Pozza ha spiegato: «Tra pochi giorni, a febbraio, verrà indetta la Conferenza dei servizi, siamo in fase di convocazione. Una volta che il Piano urbanistico verrà approvato, si avvierà l'iter per la realizzazione dei lavori».

Nel mese di giugno il progetto di riqualificazione della sede camerale dovrebbe arrivare in consiglio comunale per l'approvazione definitiva: «A giugno - sottolinea Pozza - contiamo di aver chiuso tutta la parte burocratica relativa alle autorizzazioni in modo da poter partire a stretto giro con il bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori. Contiamo di poter individuare la ditta che realizzerà il progetto entro fine 2024».