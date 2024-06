Restyling della Camera di commercio, piazza Borsa collegata ai giardinetti di Sant'Andrea

Si è tenuta lunedì mattina, 10 giugno, la conferenza dei servizi per l’adozione della variante urbanistica necessaria ai fini della riqualificazione della sede della Camera di Commercio di Treviso Belluno Dolomiti. La variante prevede come elementi qualificanti la possibilità di collegare Piazza della Borsa ai Giardini di Sant’Andrea creando così un unico contesto di rigenerazione urbana in grado di valorizzare l’intero quadrante oltre all’adeguamento ai più recenti standard di sostenibilità e sicurezza per garantire nuovi e più funzionali spazi per le esigenze attuali e future della Camera di Commercio. Gli aspetti tipicamente architettonici verranno trattati in una fase successiva. La conferenza ha espresso parere favorevole all’unanimità: seguiranno ora le prescritte pubblicazioni e una ulteriore conferenza per l’approvazione definitiva. Entro l’autunno l’ente camerale potrà procedere all’affidamento dei lavori.

«Un altro importante tassello perché Treviso diventi sempre più attrattiva e all’avanguardia nell’offerta dei servizi ai cittadini che potranno trovare in un unico contesto la cittadella dell’impresa. Un intervento di questo genere contribuisce a tenere favorire la vivacità del centro e la residenzialità, portando uffici e nuove attività», le parole del sindaco di Treviso, Mario Conte «Al tempo stesso, grazie a questo intervento si andranno a valorizzare i Giardini di Sant’Andrea».

«Siamo soddisfatti per la conferenza di servizi odierna» afferma l’assessore all’Urbanistica del comune di Treviso, Andrea De Checchi «Ringraziamo la Camera di Commercio, gli uffici e i partecipanti alla conferenza per il lavoro svolto, fondamentale nell’opera di prosecuzione, di valorizzazione del contesto cittadino. È importante sottolineare che con questo intervento non solo gli uffici della Camera di Commercio, che resteranno così in Città, potranno usufruire di una sede con caratteristiche moderne ma anche l’intero quadrante potrà godere di una importante opera rigenerativa in un’area che, altrimenti, rischiava di diventare un buco nero».