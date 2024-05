Camera di commercio, nel 2025 un concorso per assumere 13 dipendenti

Nei primi mesi del 2025 la Camera di Commercio di Treviso-Belluno indirrà un concorso per l'assunzione di circa 13 persone a tempo indeterminato mentre scade il 27 maggio prossimo il primo bando di assunzione straordinaria di personale, a tempo determinato per tre anni. Da un lato l'Ente dovrà giocoforza ringiovanirsi (l'età media è di circa 50 anni) per i pensionamenti in vista, dall'altro con il piano delle assunzioni e dei concorsi si cerca di gestire al meglio il turnover del personale che attualmente conta di 132 persone di cui 95 nella sede trevigiana di piazza Borsa, 30 a Belluno e 5 a Conegliano. Quali sono i profili più ricercati? Diplomati e laureati, dotati di soft skills che comprendano l'utilizzo soprattutto degli strumenti informatici. L'Ente camerale metterà poi a disposizione dei giovani dipendenti l'opportunità di formazione più specializzata. Per il futuro infatti, ha lasciato trapelare il segretario della Camera di commercio, Romano Tiozzo, l'idea è quella di formare una sorta di Academy interna in cui formare i dipendenti.

Nei giorni scorsi intanto la Camera di commercio, presieduta da Mario Pozza, ha sottoscritto il nuovo contratto integrativo di lavoro che permette di riconoscere ai dipendenti una produttività media superiore ai 3.500 euro lordi annui per la realizzazione di progetti di miglioramento ed efficientamento dell'Ente e per maggiori servizi innovativi alle imprese. Attualmente gli assunti percepiscono in media 1400 netti al mese. Nuove opportunità per tirocini formativi retribuiti saranno inoltre avviati presso la Camera di commercio, sempre rivolti a laureati e diplomati.