A Treviso fa tappa il “Camper dei Diritti” della FLC CGIL

Un viaggio, in tutto il Paese, contro il disegno di autonomia differenziata proposto dal Governo e per ribadire che l’istruzione, diritto garantito dalla Carta Costituzionale, deve essere una e unica su tutto il territorio nazionale. Questo è il messaggio che il “Camper dei Diritti” della FLC CGIL porterà a Treviso dove oggi, giovedì 7 marzo, farà tappa.

«L’obiettivo - spiega Marco Moretti segretario generale FLC CGIL di Treviso - è sensibilizzare le comunità sul de-finanziamento dei settori della conoscenza e sulle conseguenze gravi dell’autonomia differenziata, che acuirà le differenze tra regioni e tenderà a impoverire ulteriormente il mondo della formazione. Con questo cammino in lungo e largo per l’Italia il Sindacato vuole affermare che per dare valore all’istruzione è necessario contrastare la precarizzazione, i ritardi dei rinnovi dei CCNL, i “bassi” salari nei settori pubblici e privati sia per la scuola, che università, Afam e ricerca, il taglio degli organici e delle scuole autonome».

«Siamo uniti come cittadine e cittadini quando davvero abbiamo le pari opportunità, quando la scuola, la salute, il lavoro, la sicurezza, l'ambiente, la casa sono diritti riconosciuti stanzialmente e non solo formalmente, in ogni parte del nostro territorio - ha aggiunto Mauro Visentin segretario generale CGIL di Treviso -. Ma oggi non è così, ma la soluzione non è dividere il Paese provocando quella che costituzionalisti ed economisti chiamano la secessione dei ricchi, perché non porterebbe al progresso sociale e civile che vogliamo e che ci serve per essere competitivi in Europa».

Dalle ore 15.00 il “Camper dei Diritti” percorrerà la circonvallazione cittadina, il put, per arrivare lungo il Calmaggiore a piazza Indipendenza, nel cuore della città di Treviso. Alle ore 15:30 avrà luogo un punto stampa. Insieme alle RSU, ai delegati e alle delegate della FLC CGIL e al personale della scuola, agli studenti dell’UDU e della Rete degli Studenti Medi, e alla presenza della segretaria generale FLC CGIL Veneto Marta Viotto, dei sindaci Mariarosa Barazza e Paolo Galeano, dei professori Alberto Cocco e Giovanni Tonella, dell’on. Rachele Scarpa e dell’on. Alessandro Zan, alle ore 16 alla Loggia dei Trecento, si svolgerà un momento di riflessione in merito ad autonomia differenziata, diritto all’istruzione e alla conoscenza, lavoro, privatizzazione della scuola aperto a tutti e tutte.