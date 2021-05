Il 5 e 6 giugno vaccinazioni in camper per gli over 60

Non c’è la necessità di prenotarsi: per essere vaccinati basterà recarsi in una delle piazze in cui sosterà il camper con tessera sanitaria magnetica Team, scheda di anamnesi e consenso compilati

L’Ulss 2, in collaborazione con sei Comuni della Marca, porterà il camper del Dipartimento di Prevenzione nelle piazze cittadine nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 giugno per la vaccinazione contro il Covid-19. L'iniziativa vaccinale è rivolta agli over 60, residenti in provincia di Treviso, cui non sia ancora stata somministrata la prima dose. Non c’è la necessità di prenotarsi: per essere vaccinati basterà recarsi in una delle piazze in cui sosterà il camper con tessera sanitaria magnetica Team, scheda di anamnesi e consenso compilati (questi ultimi due scaricabili dal sito dell’Ulss 2).

Di seguito il calendario delle vaccinazioni nei sei Comuni:

Treviso sabato 5 giugno dalle 8.00 alle 12.00 (piazza Duomo)

Montebelluna sabato 5 giugno dalle 13.30 alle 16,00 (piazza Municipio)

Castelfranco sabato 5 giugno dalle 17,00 alle 20,00 (piazza Giorgione)

Oderzo domenica 6 giugno dalle 9.00 alle 12.00 (piazza Maggiore)

Conegliano: domenica 6 giugno dalle 13.30 alle 16,00 (base Scalinata Alpini)

Vittorio Veneto: domenica 6 giugno dalle 17,00 alle 20,00 (piazza del Popolo)

A bordo del camper saranno presenti: un medico, un'infermiera e un’assistente sanitaria. A disposizione ci sarà unicamente il vaccino Janssen della Johnson&Johnson, per il quale è prevista la somministrazione in unica dose. Non potrà essere somministrato altro tipo di vaccino e non si potranno effettuare prenotazioni presso i Centri vaccinali territoriali. A supporto dell'iniziativa è stata richiesta la presenza dei volontari della Protezione civile.

Il camper è stato già utilizzato in passato per varie iniziative dell’Unità Operativa Promozione della Salute e ora diventa un’Unità Mobile 0 per portare la vaccinazione contro il Covid 19 il più vicino possibile alle persone. Il tour del Camper sarà l’occasione per somministrare il vaccino Janssen agli over 60 ma, anche, un momento di confronto e informazione con i cittadini ancora dubbiosi o che hanno la necessità di chiedere informazioni sulla vaccinazione, sull’efficacia e sicurezza dei vaccini attualmente in uso. Durante il tour, compatibilmente con i suoi impegni istituzionali, sarà presente anche il direttore generale, Francesco Benazzi, e altri medici e sanitari che si avvicenderanno per vaccinare e rispondere alle domande.