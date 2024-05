Le notizie di Trevisotoday su WhatsApp: iscriviti al nostro canale

Nuovo passo verso il futuro per l’informazione e per i social. Da oggi sarà possibile seguire notizie sul canale WhatsApp di Trevisotoday. Si tratta di un modo semplice e affidabile di ricevere tutti gli aggiornamenti su Venezia e tutto della Marca direttamente all'interno dell'app.

Come iscriversi al canale WhatsApp di VeneziaToday

Per iscriversi al canale WhatsApp di VeneziaToday è sufficiente cliccare questo link oppure:

accedere a WhatsApp

cliccare sulla scheda Aggiornamenti

scorrere in fondo fino alla tab Canali > Mostra tutti e cercare VeneziaToday

Nel caso non vi comparisse la sezione dedicata ai canali, è necessario aggiornare l'applicazione e riavviarla.

Canali WhatsApp attenti alla privacy

Ciascun utente può scegliere di seguire uno o più canali, come quello di TrevisoToday, con un occhio di riguardo alla privacy. La piattaforma, infatti, si impegna a proteggere le informazioni personali, sia degli amministratori che dei follower. Se si è amministratore di un canale, il proprio numero di telefono e l'immagine del profilo non verranno mostrati ai follower. Lo stesso discorso vale per chi segue un canale: il numero di telefono non sarà mostrato all'amministratore né tanto meno agli altri membri.