Parco commerciale "green" promosso. Passerella dell'aeroporto: «Lavori al via entro il 2023»

Il sindaco Mario Conte rassicura sulla viabilità dell'area che rischia di essere fortemente congestionata: «La Noalese è stata rafforzata». In mattinata code e rallentamenti per lieve tamponamento tra un camion e un'auto all'altezza della rotatoria

«La nostra è un'amministrazione che ha detto tanti no a nuovi insediamenti commerciali, in questo caso è stato detto in passato un si che io francamente condivido perchè si parla di una rigenerazione urbana che restituisce alla città 55mila metri quadri di territorio rigenerato e che punta alla tutela ambientale, che crea posti di lavoro e che certamente migliora la situazione rispetto a quanto avevamo ereditato prima con l'ex Marazzato. Non tutti i parchi commerciali sono negativi»: è senza dubbio soddisfatto il sindaco di Treviso, Mario Conte, dell'avvio del parco commerciale "Canova", un "buco nero" che torna alla città.

Il nuovo insediamento, nonostante la viabilità recentemente messa a nuovo con la Noalese in quel tratto a doppia corsia e con una rotatoria proprio all'ingresso del nuovo parco commerciale. In mattinata si è verificato un tamponamento proprio in prossimità del rondò, tra un'auto e un camion, con inevitabili rallentamenti, causati in parte anche dall'afflusso in occasione dell'inaugurazione che ha attirato un migliaio di trevigiani. «In realtà dal punto di vista viario la Noalese è stata rafforzata con la realizzazione della doppia corsia e sarà ulteriormente alleggerita dalla realizzazione della passerella che quindi toglierà il problema dell'attraversamento pedonale dell'aeroporto che oggi secondo me rappresenta il vero problema dal punto di vista del traffico» ha sottolineato il sindaco «certo questa è un'arteria già fortemente sotto pressione però ricordo che qui c'era una concessionaria che era molto attiva e aveva un flusso molto importante di automezzi e che di fatto oggi la situazione resta invariata dal punto di vista di impatto del traffico ma migliora leggermente perchè l'arteria è stata migliorata, con le rotonde e la doppia corsia e a breve partirà anche la passerella». Quando? «Entro la fine del mio mandato, nel 2023, certamente vedremo il cantiere della passerella. Non basterà ma è un primo passo concreto che darà una risposta importante»: ha detto il primo cittadino.

La prossima "partita" per la viabilità trevigiana è quella annosa del quarto lotto. «E' fondamentale, e qui lo dico con grande convinzione, il completamente della tangenziale e quello consentirebbe un ulteriore alleggerimento dei flussi di traffico in questa arteria». Alla luce dell'aumento dei costi è ancora un progetto effettivamente realizzabile? «Assolutamente si, l'aumentoi dei costi è un problema temporaneo che stiamo vivendo in questo momento però non può andare avanti così per tanto perchè significa che a Natale non parleremo più del quarto lotto ma neppure dei commercianti, dello sviluppo industriale e dei progetti di manutenzione ordinaria. Così non si può andare avanti e sono convinto che una soluazione a livello governativo si deve trovare e sarà trovato».