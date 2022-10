Ex allievi dell'istituto Canova, al via ciclo di incontri culturali

Il direttivo dell'associazione, presieduta da Luigi Garofalo (già presidente di Fondazione Cassamarca), ha lanciato un appello e un invito a chi in passato ha frequentato il liceo trevigiano affinchè entri a far parte di questa realtà

Riprende il ciclo di incontri culturali promossi dall’Associazione Ex Allievi del Liceo “Canova” di Treviso. Il direttivo dell’Associazione, di cui sono presidente Luigi Garofalo, vicepresidente Antonella Picco, segretario tesoriere Raffaele Lazzaroni e componenti Giuseppe Milan, Davide Pozzobon e Gabriele Barichello, insieme alla preside del Liceo, Mariarita Ventura, membro di diritto del Consiglio, propone un programma che prevede tre incontri dedicati all’artista Antonio Canova.

Primo appuntamento venerdì 28 ottobre 2022 dal titolo “Canova: un neoclassico già romantico”, protagonista il Prof. Paolo Ruffilli, poeta, narratore e saggista, una delle voci più importanti della poesia italiana contemporanea. Gli eventi proseguiranno il 18 novembrecon il professor Eugenio Manzato, storico dell’arte e direttore dei Musei civici di Treviso dal 1980 al 2001, presidente dell’Associazione Amici dei Musei e dei Monumenti di Treviso, che parlerà della pittura del Canova e il rinnovamento della pittura religiosa.

Il 25 novembre il gruppo di progetto degli alunni del Liceo “Canova”, coordinato dal Dipartimento di Storia dell’arte con il supporto della prof.ssa Potente, esporrà il risultato di una ricerca storica sullo scultore, in un incontro dal titolo “Antonio Canova: il suo, il nostro tempo”. Gli incontri avranno luogo a Casa dei Carraresi dalle 18 alle 19.15 e la partecipazione sarà gratuita.

L'associazione, per motivi organizzativi, ha espressamente richiesto agli interessati di comunicare la partecipazione agli eventi alla mail exallievicanova@gmail.com. Allo stesso indirizzo è possibile, per gli ex studenti del "Canova", richiedere informazioni per iscriversi all'associazione. Un appello in questo senso è stato lanciato dallo stesso presidente Garofalo.