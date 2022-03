Treviso, in settimana partono i lavori per fognatura e acquedotto in laterale di via Botteniga

Continuano i cantieri di Alto Trevigiano Servizi nel capoluogo. Questa settimana partono i lavori in via Botteniga: i tratti di strada interessati sono principalmente le laterali, dove verranno sostituiti 500 metri di rete di acquedotto con rifacimento dei nodi idraulici di collegamento con le condotte esistenti nonché di tutti gli allacciamenti, oltre all?installazione dei pozzetti utenza per l?alloggiamento dei contatori al limite delle proprietà private. Per non creare ulteriore disagio alla cittadinanza si è deciso di procedere anche con la posa della rete fognaria per 250 metri. La durata del cantiere sarà di tre mesi, durante i quali i tratti di arteria interessati dalle opere saranno chiusi al traffico garantendo comunque l?accesso ai frontisti e ai pedoni in base all?avanzamento dei lavori. L?investimento è di oltre 200 mila euro.

«In via Botteniga andremo ad effettuare questo primo importante cantiere cui si aggiungerà nei prossimi mesi quello per ulteriori 40 metri di acquedotto e 90 di fognatura ? spiega l?amministratore delegato di Ats, Pierpaolo Florian ? Le due opere sono state progettate separatamente per una ragione legata alla direzione della rete delle acque reflue. Il cantiere in partenza questa settimana prevede il rifacimento di un tratto di fognatura il cui flusso va verso est, mentre quello nei prossimi mesi va verso ovest».

L?assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Treviso, Sandro Zampese, aggiunge: «In questo 2022, in via Botteniga andremo a risolvere un problema annoso consentendo ai residenti di allacciarsi alla rete fognaria e acquedottistica. Siamo sicuri che i trevigiani sapranno capire i disagi legati al traffico». E per un cantiere che inizia, uno si conclude. Sempre questa settimana, infatti, verrà effettuato il collaudo finale dei lavori di posa della rete di acquedotto in zona via Ellero, in corrispondenza dell?intersezione con via Comunale delle Corti. Sono stati realizzati 100 metri di tubature di acquedotto e parte del tratto ha riguardato il ponte su canale Piavesella.